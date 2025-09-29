Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер

Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона

Фото: @kpopdemonhuntersnetflix

Голоса группы Huntr/x из мультфильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» — Арден Чо, Мей Хонг, Ю Чжи Ен — впервые выступят на телевидении. Они станут гостьями шоу Джимми Фэллона 7 октября.

Актрисы исполнят песню «Golden» — рекордсмена Billboard Hot 100 и чартах Spotify — и побеседуют с ведущим. Об участии актрис стало известно из видеоролика, в котором Фэллон получает послание от гигантского тигра Дерпи — питомца одного из антагонистов фильма. Подобные записки по сюжету мультфильма получала Руми, одна из участниц группы Huntr/x.

В выпуске 7 октября вместе с Чо, Хонг и Чжи Ен примет участие Дженнифер Лопес.

Видео: @kpopdemonhuntersnetflix

В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.

«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным фильмом за историю Netflix с более 325 млн просмотров. Картина обошла прежнего лидера — боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот.

Расскажите друзьям