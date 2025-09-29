Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона

Голоса группы Huntr/x из мультфильма Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» — Арден Чо, Мей Хонг, Ю Чжи Ен — впервые выступят на телевидении. Они станут гостьями шоу Джимми Фэллона 7 октября.
Актрисы исполнят песню «Golden» — рекордсмена Billboard Hot 100 и чартах Spotify — и побеседуют с ведущим. Об участии актрис стало известно из видеоролика, в котором Фэллон получает послание от гигантского тигра Дерпи — питомца одного из антагонистов фильма. Подобные записки по сюжету мультфильма получала Руми, одна из участниц группы Huntr/x.
В выпуске 7 октября вместе с Чо, Хонг и Чжи Ен примет участие Дженнифер Лопес.
В центре сюжета «Кей-поп-охотниц на демонов» — женская кей-поп-группа Huntr/x, которая с помощью музыки защищает людей от демонов. Трио — Руми, Мира и Зои — вступает в противостояние с мужской кей-поп-группой Saja Boys, состоящей из демонов под маскировкой и намеревающейся украсть фанатов Huntr/x.
«Кей-поп-охотницы на демонов» стали самым популярным фильмом за историю Netflix с более 325 млн просмотров. Картина обошла прежнего лидера — боевик «Красное уведомление» с Дуэйном Джонсоном, Райаном Рейнолдсом и Галь Гадот.