Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Zara выпустит коллекцию, созданную в сотрудничестве с 50 известными людьми
Любовное письмо актера Джеймса Дина продали на аукционе за 32 тысячи долларов
Американка арендовала билборды, чтобы найти мужа
Компанию Electronic Arts купит государственный фонд Саудовской Аравии
МакSим споет для подписчиков «СберПрайма»
Подмосковье в 2026 году официально войдет в перечень винодельческих регионов России
Актрисы озвучки «Кей-поп-охотниц на демонов» споют вживую на шоу Джимми Фэллона
В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер

Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»

Befrее выпустил продукт коллаборации с «Союзмультфильмом». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе бренда одежды.

В дроп вошли футболки и лонгсливы, на которых персонажи анимационной студии дополняют мемные фразы. К примеру, Ежик в тумане сопровождается высказыванием Идущего к реке «Для меня этот мир уже абсолютно понятен», а попугай Кеша ― надписью «Ochen’ bizi». 

В гранжевой коллекции использовали темные цвета и потертые принты. Такой дизайн должен напоминать о том, что все воспоминания со временем стираются. 

1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7

«Этой коллаборацией мы создаем новую точку входа в мир „Союзмультфильма“. Для самых юных встреча с героями классики анимации станет ярким открытием, а для тех, кто вырос на этих мультфильмах, — еще одним способом заявить о своей любви. Такие проекты создают уютное комьюнити, где ценят не только стиль, но и историю», ― отметила директор департамента продаж и лицензионного маркетинга «Союзмультфильма» Анна Герасимова. 

Недавно Crocs запустил коллаборацию с «Южным Парком». В линейку вошли сабо в стиле Картмана, Рэнди Марша, Кенни и Полотенчика.

Расскажите друзьям