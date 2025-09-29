Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»

Befrее выпустил продукт коллаборации с «Союзмультфильмом». Подробностями с «Афишей Daily» поделились в пресс-службе бренда одежды.
В дроп вошли футболки и лонгсливы, на которых персонажи анимационной студии дополняют мемные фразы. К примеру, Ежик в тумане сопровождается высказыванием Идущего к реке «Для меня этот мир уже абсолютно понятен», а попугай Кеша ― надписью «Ochen’ bizi».
В гранжевой коллекции использовали темные цвета и потертые принты. Такой дизайн должен напоминать о том, что все воспоминания со временем стираются.
«Этой коллаборацией мы создаем новую точку входа в мир „Союзмультфильма“. Для самых юных встреча с героями классики анимации станет ярким открытием, а для тех, кто вырос на этих мультфильмах, — еще одним способом заявить о своей любви. Такие проекты создают уютное комьюнити, где ценят не только стиль, но и историю», ― отметила директор департамента продаж и лицензионного маркетинга «Союзмультфильма» Анна Герасимова.
Недавно Crocs запустил коллаборацию с «Южным Парком». В линейку вошли сабо в стиле Картмана, Рэнди Марша, Кенни и Полотенчика.