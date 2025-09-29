Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»

«Этой коллаборацией мы создаем новую точку входа в мир „Союзмультфильма“. Для самых юных встреча с героями классики анимации станет ярким открытием, а для тех, кто вырос на этих мультфильмах, — еще одним способом заявить о своей любви. Такие проекты создают уютное комьюнити, где ценят не только стиль, но и историю», ― отметила директор департамента продаж и лицензионного маркетинга «Союзмультфильма» Анна Герасимова.