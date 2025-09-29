Ежик в тумане, идущий к реке: Befree представил коллаборацию с «Союзмультфильмом»
Для Эмералд Феннелл «Грозовой перевал» — экранизация ее первого подросткового восприятия книги

Режиссер Эмералд Феннелл рассказала, что ее цель в новой экранизации «Грозового перевала» — передать личные впечатления от первого прочтения романа Эмили Бронте в подростковом возрасте. Замыслом она поделилась на Brontë Women’s Writing Festival, сообщает Variety.

«Я хотела создать нечто, что заставило бы меня чувствовать то же, что я чувствовала при первом прочтении. То есть это сугубо эмоциональный отклик. Он, скажем так, первобытный, сексуальный», — рассказала режиссер.

После выхода трейлера экранизация Феннелл подверглась критике за чрезмерную эротизацию в ущерб романтике и психологической глубине оригинала. Например, фильм начинается со сцены публичной казни, сопровождающейся эякуляцией приговоренного. После этого монахиня ласкает эрегированный пенис трупа.

«В этой книге огромное количество садомазохизма. Не зря люди были глубоко шокированы ею [когда она была опубликована]», — ответила на критику режиссер.

Вопросы вызвал и выбор актеров. В романе Хитклиффа описывают как «смуглолицего цыгана», что не соответствует внешности Джейкоба Элорди. Однако Феннелл уверена в своем выборе: «Элорди — точь-в-точь иллюстрация Хитклиффа в том первом издании книги, что я читала. Это было так ужасно, потому что мне так хотелось закричать. Непрофессионально, конечно».

