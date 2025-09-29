В первой игре для AirPods пользователям предстоит головой управлять гоночным мотоциклом

В App Store вышла игра RidePods — гонка, в которой необходимо управлять мотоциклом, наклоняя голову в наушниках AirPods.
Игроку предстоит ехать по трассе, уклоняясь от несущихся навстречу машин и пытаясь побить свой рекорд. Отличие только в том, что вместо касаний по экрану или поворота телефона необходимо будет наклонять голову к левому или правому плечу.
Игра доступна бесплатно на iPhone и iPad, но с ней совместимы не все модели наушников Apple. Геймплей доступен только в тех AirPods, которые поддерживают отслеживание положения головы в пространстве, — AirPods Pro и AirPods 3.
В другой мобильной игре — PUBG Mobile — появилось нововведение: с 25 сентября по 4 ноября будет доступно сражение со «Скибиди-туалетом». В случае победы можно получить ценную добычу, в том числе золотую туалетную бумагу, золотые унитазы, золотые вантузы.