«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу

Росимущество, которому принадлежат акции киностудии «Ленфильм», начинает их передачу Петербургу. Соответствующее поручение подписали в сентябре. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на два источника в Смольном и один на киностудии.
По словам одного из собеседников, передачу студии городу одобрил Владимир Путин. Сколько займет процесс, пока не известно. Предполагается, что сроки укажут в дорожной карте
В августе Росимущество выиграло суд у «Ленфильма». Студию обязали выплатить дивиденды за 2022 год — 2,6 млн рублей. В суде представители организации ссылались на тяжелое финансовое положение.
Передать «Ленфильм» городу в январе попросил местный Союз кинематографистов. Причиной назвали долги и непрекращающийся кризис. В марте глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что студию никогда не передадут Петербургу.
За последние несколько лет в «Ленфильме» несколько раз менялись директора. Четыре года с 2020-го гендиректором студии был Федор Щербаков, которого в феврале 2024-го объявили в розыск по уголовному делу. Ему на смену пришел Эдуард Суворов, проработавший в должности лишь около четырех месяцев. В 2025-м студию возглавила Надежда Андрющенко, а с поста председателя совета директоров ушел Федор Бондарчук.