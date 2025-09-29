«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу

Фото: Правительство Санкт-Петербурга/VK

Росимущество, которому принадлежат акции киностудии «Ленфильм», начинает их передачу Петербургу. Соответствующее поручение подписали в сентябре. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на два источника в Смольном и один на киностудии.

По словам одного из собеседников, передачу студии городу одобрил Владимир Путин. Сколько займет процесс, пока не известно. Предполагается, что сроки укажут в дорожной карте 

В августе Росимущество выиграло суд у «Ленфильма». Студию обязали выплатить дивиденды за 2022 год — 2,6 млн рублей. В суде представители организации ссылались на тяжелое финансовое положение.

Передать «Ленфильм» городу в январе попросил местный Союз кинематографистов. Причиной назвали долги и непрекращающийся кризис. В марте глава Минкульта Ольга Любимова заявила, что студию никогда не передадут Петербургу. 

За последние несколько лет в «Ленфильме» несколько раз менялись директора. Четыре года с 2020-го гендиректором студии был Федор Щербаков, которого в феврале 2024-го объявили в розыск по уголовному делу. Ему на смену пришел Эдуард Суворов, проработавший в должности лишь около четырех месяцев. В 2025-м студию возглавила Надежда Андрющенко, а с поста председателя совета директоров ушел Федор Бондарчук. 

