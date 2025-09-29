Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ им. Горького

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ им. Горького

Фото: агентство «Москва»

Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ им. Горького, сообщает ТАСС. Ранее на него завели уголовное дело о получении взятки.

9 июля у Кехмана прошел обыск, а на следующий день на него завели первое уголовное дело ― его подозревают в присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТа.

В июле Следственный комитет завел на Кехмана новое уголовное дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов купил за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес».

Он оформил машину на одну из своих фирм, но передал ее в пользование Кехману. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта».

Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках. В 2015 Кехман убрал оперу «Тангейзер» из репертуара Новосибирского театра. Он публично критиковал постановку режиссера Тимофея Кулябина, назвав ее «кощунством» и оскорблением чувств верующих.

Новость дополняется

Расскажите друзьям