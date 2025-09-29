Владимир Кехман снят с поста генерального директора МХАТ им. Горького, сообщает ТАСС. Ранее на него завели уголовное дело о получении взятки.
9 июля у Кехмана прошел обыск, а на следующий день на него завели первое уголовное дело ― его подозревают в присвоении и растрате средств при реконструкции сцены МХАТа.
В июле Следственный комитет завел на Кехмана новое уголовное дело о получении особо крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК). По версии следствия, в 2022 году гендиректора компании-подрядчика театра «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов купил за 27 млн рублей автомобиль «Мерседес».
Он оформил машину на одну из своих фирм, но передал ее в пользование Кехману. СК считает, что это было «частью неформальных взаиморасчетов Каргинова с Кехманом за получение строительных контрактов на объектах Минкульта».
Владимир Кехман возглавил МХАТ в 2021 году, сменив Татьяну Доронину. Кроме того, он является руководителем Михайловского театра в Петербурге и принимает участие в его постановках. В 2015 Кехман убрал оперу «Тангейзер» из репертуара Новосибирского театра. Он публично критиковал постановку режиссера Тимофея Кулябина, назвав ее «кощунством» и оскорблением чувств верующих.
Новость дополняется