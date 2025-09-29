Walt Disney представила финальный трейлер мультфильма «Зверополис-2». Премьера состоится 26 ноября.
На экраны вернутся лис Ник Уайлд и зайчиха Джуди Хопс. В новой части начальник отправит новоиспеченных полицейских на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом станет новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.
Режиссерами «Зверополиса-2» стали Джаред Буш и Байрон Говард, которые вместе работали и над первой частью. Буш также написал сценарий для сиквела.
В озвучке «Зверополиса 2» участвовали Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, вернувшиеся к ролям Джуди Хоппс и Ника Уайлда. Одному из ключевых героев, рысь по имени Кэттрик, свой голос подарит Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома». Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») озвучит Милтона, бизнесмена и отца героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотят Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).
В мультфильме появятся и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Все везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарит Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).
Мультфильм «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году. Он заработал в прокате более 1 млрд долларов и получил «Оскар» как лучший анимационный фильм. Проект породил сериал «Зверополис+», каждый эпизод которого посвящен отдельному персонажу вселенной, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди.
В русском дубляже ленты главные роли озвучили телеведущие Мария Ивакова (Джуди Хоппс) и Антон Лаврентьев (Ник Уайлд). Среди других известных голосов — Мария Аронова (Мисс Барашкис), Владимир Меньшов (Леодор Златогрив) и Николай Дроздов (Блиц и офицер Хиггинс). На данный момент официальной информации о русской озвучке «Зверополиса 2» пока нет.