На экраны вернутся лис Ник Уайлд и зайчиха Джуди Хопс. В новой части начальник отправит новоиспеченных полицейских на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом станет новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.