Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре

Фото: Walt Disney Pictures

Walt Disney представила финальный трейлер мультфильма «Зверополис-2». Премьера состоится 26 ноября.

На экраны вернутся лис Ник Уайлд и зайчиха Джуди Хопс. В новой части начальник отправит новоиспеченных полицейских на терапию для пар, чтобы они поработали над своими дисфункциональными отношениями. Их терапевтом станет новый персонаж — квокка Фаззби. В процессе Ник и Джуди оказываются втянуты в новое дело: им предстоит остановить ядовитого змея Гэри, который перевернул мегаполис животных с ног на голову.

Видео: Walt Disney Animation Studios

Режиссерами «Зверополиса-2» стали Джаред Буш и Байрон Говард, которые вместе работали и над первой частью. Буш также написал сценарий для сиквела.

В озвучке «Зверополиса 2» участвовали Джиннифер Гудвин и Джейсон Бейтман, вернувшиеся к ролям Джуди Хоппс и Ника Уайлда. Одному из ключевых героев, рысь по имени Кэттрик, свой голос подарит Маколей Калкин — исполнитель главной роли в фильме «Один дома». Дэвид Стратэрн («Доброй ночи и удачи») озвучит Милтона, бизнесмена и отца героя Калкина. Других членов семейства рысей воплотят Бренда Сонг («Шоугерл») и Энди Сэмберг («Бруклин 9-9»).

В мультфильме появятся и другие новые персонажи: змей Гэри в исполнении Ке Хюи Квана («Все везде и сразу»), психотерапевт в озвучке Кинты Брансон («Начальная школа „Эбботт“») и мэр, голос которому подарит Патрик Уорбертон («Правила совместной жизни»).

Мультфильм «Зверополис» вышел на экраны в 2016 году. Он заработал в прокате более 1 млрд долларов и получил «Оскар» как лучший анимационный фильм. Проект породил сериал «Зверополис+», каждый эпизод которого посвящен отдельному персонажу вселенной, включая главную героиню мультфильма — зайчиху Джуди.

В русском дубляже ленты главные роли озвучили телеведущие Мария Ивакова (Джуди Хоппс) и Антон Лаврентьев (Ник Уайлд). Среди других известных голосов — Мария Аронова (Мисс Барашкис), Владимир Меньшов (Леодор Златогрив) и Николай Дроздов (Блиц и офицер Хиггинс). На данный момент официальной информации о русской озвучке «Зверополиса 2» пока нет.

Расскажите друзьям