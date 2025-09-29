Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США

Президент США Дональд Трамп пообещал ввести пошлины размером 100% для всех фильмов, снятых за пределами штатов. Об этом он сообщил в соцсети Truth Social.
По мнению политика, другие страны «украли» у США идею создания фильмов. По его словам, пришло время «вернуть свое».
«Наш бизнес по производству фильмов был украден из Соединенных Штатов Америки другими странами, словно конфета у ребенка. Особенно пострадала Калифорния с ее слабым и некомпетентным губернатором!» — написал Трамп.
Недавно Трамп подписал указ, позволяющий TikTok продолжить работу в стране. 80% американской части соцсети передут под контроль местных компаний.