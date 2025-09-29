Более трети россиян едят сладости каждый день

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Более трети россиян едят сладости каждый день

Более трети россиян едят сладости каждый день. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании «Онин» и сервиса доставки «Купер». 

38% респондентов признались, что не представляют свой день без чего-нибудь сладенького. Еще 45% опрошенных балуют себя сладким несколько раз в неделю. Частично или полностью отказались от сахара только 6% россиян, а вот регулярно его потребляют 83%. 

Среди российских женщин сладкоежек оказалось больше, чем среди мужчин. Почти половина (48%) участниц опроса потребляют сладости ежедневно. Мужчины лакомятся реже: каждый день сладкое едят 32%.

Самое любимое лакомство россиян — шоколад, в любви к нему признались 57% респондентов. На втором месте оказалось мороженое, о пристрастии к нему сообщили 45% участников исследования. «Бронзу» получили пирожные — их поклонниками оказались 34% опрошенных.

Вкусовые предпочтения тех, кто почти не ест сладкое, оказались отличными. Подавляющее большинство из них (62%) выбирают мороженое. Еще 23% россиян, заботящихся о здоровье, проголосовали за натуральные сладости.

В среднем, россияне тратят не более 2 тысяч рублей на десерты. Четверть граждан закупаются сладким на сумму от 1 до 2 тысяч.

Больше всего к сахару пристрастились жители Воронежа и Казани. Там 44% и 42% опрошенных потребляют сладости ежедневно. В Тюмени же, напротив, больше всего тех, кто избегает сладкого.

В опросе поучаствовали более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Среди них были жители Москвы и Петербурга, других городов-миллионников, городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек, а также населенные пунктов с менее 500 тысячами жителями.



 

Расскажите друзьям