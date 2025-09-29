Более трети россиян едят сладости каждый день. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на исследование компании «Онин» и сервиса доставки «Купер».
38% респондентов признались, что не представляют свой день без чего-нибудь сладенького. Еще 45% опрошенных балуют себя сладким несколько раз в неделю. Частично или полностью отказались от сахара только 6% россиян, а вот регулярно его потребляют 83%.
Среди российских женщин сладкоежек оказалось больше, чем среди мужчин. Почти половина (48%) участниц опроса потребляют сладости ежедневно. Мужчины лакомятся реже: каждый день сладкое едят 32%.
Самое любимое лакомство россиян — шоколад, в любви к нему признались 57% респондентов. На втором месте оказалось мороженое, о пристрастии к нему сообщили 45% участников исследования. «Бронзу» получили пирожные — их поклонниками оказались 34% опрошенных.
Вкусовые предпочтения тех, кто почти не ест сладкое, оказались отличными. Подавляющее большинство из них (62%) выбирают мороженое. Еще 23% россиян, заботящихся о здоровье, проголосовали за натуральные сладости.
В среднем, россияне тратят не более 2 тысяч рублей на десерты. Четверть граждан закупаются сладким на сумму от 1 до 2 тысяч.
Больше всего к сахару пристрастились жители Воронежа и Казани. Там 44% и 42% опрошенных потребляют сладости ежедневно. В Тюмени же, напротив, больше всего тех, кто избегает сладкого.
В опросе поучаствовали более тысячи респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Среди них были жители Москвы и Петербурга, других городов-миллионников, городов с населением от 500 тысяч до 1 млн человек, а также населенные пунктов с менее 500 тысячами жителями.