Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов

Фото: Zaanse Schans/Unplash

Власти исторической деревни Зансе-Сханс в Нидерландах, известной ветряными мельницами и деревянными домами, решили взимать плату с туристов за посещение. Это сделают для того, чтобы остановить поток посетителей и сохранить историческое наследие населенного пункта, пишет Би-би-си.

В прошлом году деревню посетили 2,6 млн человек, при том, что население Зансе-Сханс составляет всего 100 жителей. «В 2017 году нас посетили 1,7 млн человек… в этом году у нас будет 2,8 млн. Но здесь так мало места! У нас просто нет места для всех этих людей!» — сказала директор местного музея Марике Вервей.

Она также пожаловалась, что часто туристы забывают о местных жителях, которые там живут. По словам Вервей, посетители часто ходят по их садам, фотографируют их, стучат в двери, заглядывают внутрь. «Никакой приватности», — отметила она.

Со следующей весны с каждого туриста будут взимать плату в размере 17,5 евро (около 1700 р.). Посетителям Зансе-Сханс нужно будет заранее бронировать и оплачивать билеты онлайн. Билет будет включать посещение местного музея и вход в мельницы, за которые раньше платили отдельно.

По расчетам властей, если после введения платы останется хотя бы половина туристов, годовой доход Зансе-Сханс составит около 25 млн евро. Эти деньги потратят на обслуживание и ремонт ветряных мельниц, а также на строительство туалетов.

