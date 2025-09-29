Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек

Фото: Digital Rain

Фестиваль медиаискусства Digital Rain, который прошел в Петербурге с 25 по 28 сентября, посетили 80 тыс. человек. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе мероприятия.

Площадки феста разместились на 15 знаковых локациях города, включая «Севкабель Порт», стрелку Васильевского острова, Александринский театр и его Новую сцену, Центр мультимедиа Русского музея, библиотеку Маяковского, пространства ATC и Seno.

Центральными медиаобъектами фестиваля стали:

  • инсталляция «Антихрупкость 3.D» от LYM и «Т-Банка», расположившаяся в «Севкабель Порту»;
  • аудиовизуальная работа «Espectres» от испанского коллектива Playmodes в пространстве Seno;
  • световая инсталляция «Lighthouse» от команды Talking Birds & Flying Fish на площадке «Невский 20» библиотеки Маяковского;
  • аудиовизуальная инсталляция «Row» от легендарных медиахудожников родом из Петербурга ― творческого коллектива Tundra;
  • специальная выставка «Потоки. Вода» в Центре мультимедиа Русского музея.

Новая сцена Александринского театра стала главной дискуссионной и перформативной площадкой. В ходе образовательной программы там выступили ведущие эксперты в области искусства и мультимедиа Дмитрий Булатов, Аристарх Чернышев, Лиза Савина, Дмитрий Масаидов, Евгений Тимащук, Рашид Османов, Андрей Михайловский и другие.

На Новой сцене прошли две премьеры — хореографического перформанса «Синтетическая морфология» Анастасии Алехиной с использованием ручных протезов-щупалец и поэтической пьесы «Лакуна» Дмитрия Масаидова х LYM Art, где главный герой ― робот-поэт.  

26 сентября состоялось музыкальное событие Tanzpol, которое готовили вместе с создателями фестиваля Gamma ― компанией M_division. На двух сценах отыграли 12 артистов, включая Деррика Мея, одного из основателей жанра детройт-техно, который впервые выступил в Петербурге.

«Digital Rain создал уникальное пространство для диалога технологий и культуры, где свет, звук и цифровые коды превращаются в современное медиаискусство. Мы как организаторы постарались сделать все, чтобы наш первый фестиваль стал главным событием осени», — отметил основатель феста Глеб Матюшин.

Завершился фестиваль мэппинг-шоу, которое посетили свыше 5000 человек. Команда Smartlight с помощью видеомэппинга и световых решений создала проекцию на архитектурные элементы театра. Шоу сопровождалось музыкальным выступлением Zventa Sventana (Тина Кузнецова и Юрий Усачев) с балкона Александринского театра.

Фестиваль Digital Rain организован компанией Smartlight и Лабораторией новых медиа Новой сцены Александринского театра при поддержке Правительства Петербурга.  «Лента.ру» выступила генеральным информационным партнером мероприятия, «Афиша» ― информационным партнером. 

