Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки

Киностудия «Союзмультфильм» отсудила 100 тыс. рублей у индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе футболок с изображением Чебурашки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Суд установил, что компания является обладателем исключительных прав на товарный знак «Чебурашка». Инстанция указала, что между сторонами не заключалось каких‑либо договоров на использование объектов исключительных прав. По итогу продавца оштрафовали.
Ранее киностудия подала иски в московские суды против двух физлиц за незаконное использование образа крокодила Гены. Заседания по ним пройдут в октябре.
Недавно стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит мультфильм по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». Он будет создан в стиле аниме.