Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки

Фото: «Союзмультфильм»

Киностудия «Союзмультфильм» отсудила 100 тыс. рублей у индивидуального предпринимателя за продажу на маркетплейсе футболок с изображением Чебурашки. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд установил, что компания является обладателем исключительных прав на товарный знак «Чебурашка». Инстанция указала, что между сторонами не заключалось каких‑либо договоров на использование объектов исключительных прав. По итогу продавца оштрафовали.

Ранее киностудия подала иски в московские суды против двух физлиц за незаконное использование образа крокодила Гены. Заседания по ним пройдут в октябре.

Недавно стало известно, что «Союзмультфильм» выпустит мультфильм по мотивам пьесы Антона Чехова «Чайка». Он будет создан в стиле аниме.

