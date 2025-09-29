16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу

16-летняя Улболсын Елмурат из города Шардара в Казахстане завоевала золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу, проходившем в Болгарии. Об этом сообщило издание Kazinform.
В финальном поединке в весовой категории до 60 килограмм она одержала победу над 13-кратной чемпионкой мира из Словакии Люсией Дебнаровой. Юная спортсменка смогла прижать руку соперницы к столу всего за несколько секунд.
Пользователи соцсетей отмечают символичность имени чемпионки. Улболсын с казахского языка переводится как «пусть будет сын». Это имя исторически давали девочкам в семьях, в которых ждали наследника мужского пола.
Чемпионат мира по армрестлингу проходил в болгарском городе Албена 7–24 сентября. В нем приняли участие боле 50 национальных сборных, и именно команда Казахстана оказалась лидером в общем зачете. По итогам чемпионата спортсмены оттуда завоевали 46 золотых, 40 серебряных и 17 бронзовых медалей.
