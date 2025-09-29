Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу

Фото: @Shardara.Armsport

16-летняя Улболсын Елмурат из города Шардара в Казахстане завоевала золотую медаль на чемпионате мира по армрестлингу, проходившем в Болгарии. Об этом сообщило издание Kazinform.

В финальном поединке в весовой категории до 60 килограмм она одержала победу над 13-кратной чемпионкой мира из Словакии Люсией Дебнаровой. Юная спортсменка смогла прижать руку соперницы к столу всего за несколько секунд.

Пользователи соцсетей отмечают символичность имени чемпионки. Улболсын с казахского языка переводится как «пусть будет сын». Это имя исторически давали девочкам в семьях, в которых ждали наследника мужского пола.

Чемпионат мира по армрестлингу проходил в болгарском городе Албена 7–24 сентября. В нем приняли участие боле 50 национальных сборных, и именно команда Казахстана оказалась лидером в общем зачете. По итогам чемпионата спортсмены оттуда завоевали 46 золотых, 40 серебряных и 17 бронзовых медалей.

Девушки добиваются успеха не только в армрестлинге, но и в других видах спорта. В Финляндии в соревнованиях по фигурному катанию впервые приняла участие пара из двух девушек — 19-летней Эммы Аалто и 20-летней Милли Коллинг. Они смогут выступать только на домашних турнирах. На мировом уровне такие пары пока не принимаются.

