Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха

Netflix представил трейлер драмеди Ноа Баумбаха «Джей Келли» с Джорджем Клуни, Адамом Сэндлером и Лорой Дерн в главных ролях. Премьера картины состоялась в августе на Венецианском кинофестивале, а онлайн-релиз запланирован на 5 декабря.
Знаменитый голливудский актер Джей Келли (Джордж Клуни) переживает экзистенциальный кризис. После похорон друга-режиссера случайная встреча с бывшим сокурсником Тимоти (Билли Крудап) оборачивается пьяной ссорой: Тимоти припоминает Джею, как тот когда-то украл у него роль на пробах. Чтобы избежать скандала и публичной «отмены», Келли уезжает в Европу. В Париже он навещает уже повзрослевшую дочь, а в Тоскане посещает собственный трибьют на кинофестивале.
На протяжении всего путешествия его сопровождает верный менеджер Рон (Адам Сэндлер). В трейлере дуэт предпочитает бизнес-классу обычную электричку, в которой актера, конечно же, мгновенно узнают. Герой Клуни много размышляет о своей карьере. «Все мои воспоминания — это фильмы», — признается он в трейлере.
В материале «Афиши Daily» с рейтингом картин Венецианского кинофестиваля-2025 «Джей Келли» получил от кинокритиков оценку 4,5 из 10. «Доброе, ясное, забавное и трогательное рождественское кино, которое стоило бы отправить не в Венецию, а на канал „Домашний“», — написал о фильме Егор Москвитин. «Я весь фильм думала о Софии Копполе и ее фильме „Где‑то“. Хорошо, когда крайне неудачные фильмы помогают тебе вспомнить шедевр. Жесткая китчуха», — отметил Дмитрий Елагин.