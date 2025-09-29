Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха

Фото: Netflix

Netflix представил трейлер драмеди Ноа Баумбаха «Джей Келли» с Джорджем Клуни, Адамом Сэндлером и Лорой Дерн в главных ролях. Премьера картины состоялась в августе на Венецианском кинофестивале, а онлайн-релиз запланирован на 5 декабря.

Знаменитый голливудский актер Джей Келли (Джордж Клуни) переживает экзистенциальный кризис. После похорон друга-режиссера случайная встреча с бывшим сокурсником Тимоти (Билли Крудап) оборачивается пьяной ссорой: Тимоти припоминает Джею, как тот когда-то украл у него роль на пробах. Чтобы избежать скандала и публичной «отмены», Келли уезжает в Европу. В Париже он навещает уже повзрослевшую дочь, а в Тоскане посещает собственный трибьют на кинофестивале.

На протяжении всего путешествия его сопровождает верный менеджер Рон (Адам Сэндлер). В трейлере дуэт предпочитает бизнес-классу обычную электричку, в которой актера, конечно же, мгновенно узнают. Герой Клуни много размышляет о своей карьере. «Все мои воспоминания — это фильмы», — признается он в трейлере.

Видео: Netflix

В материале «Афиши Daily» с рейтингом картин Венецианского кинофестиваля-2025 «Джей Келли» получил от кинокритиков оценку 4,5 из 10. «Доброе, ясное, забавное и трогательное рождественское кино, которое стоило бы отправить не в Венецию, а на канал „Домашний“», — написал о фильме Егор Москвитин. «Я весь фильм думала о Софии Копполе и ее фильме „Где‑то“. Хорошо, когда крайне неудачные фильмы помогают тебе вспомнить шедевр. Жесткая китчуха», — отметил Дмитрий Елагин.

