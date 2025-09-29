Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха

Знаменитый голливудский актер Джей Келли (Джордж Клуни) переживает экзистенциальный кризис. После похорон друга-режиссера случайная встреча с бывшим сокурсником Тимоти (Билли Крудап) оборачивается пьяной ссорой: Тимоти припоминает Джею, как тот когда-то украл у него роль на пробах. Чтобы избежать скандала и публичной «отмены», Келли уезжает в Европу. В Париже он навещает уже повзрослевшую дочь, а в Тоскане посещает собственный трибьют на кинофестивале.