1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители

1 октября в России пройдет масштабная плановая проверка систем оповещения. Об этом сообщило МЧС России.
В ходе проверки включат сирены и громкоговорители, а общедоступные теле- и радиоэфиры заменят на сигнал «Внимание всем». Информация также будет доступна в приложении МЧС.
Услышав звук сирены, нужно сохранять спокойствие, включить телевизор или радио и прослушать информационное сообщение, предупредили в ведомстве. Сирены и громкоговорители нужны для своевременного оповещения об угрозе или ЧП, напомнили там.
С 1 сентября 2023-го местные власти обязаны проводить такие проверки два раза в год. Прошлый тестовый запуск сирен и громкоговорителей был в марте этого года.