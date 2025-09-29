Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика

26 сентября вышел новый фильм с Леонардо — «Битва за битвой». В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.