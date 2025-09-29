Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика

Леонардо Ди Каприо дал интервью Collider в честь выхода в прокат «Битвы за битвой» Пола Томаса Андерсона. В нем он назвал три фильма, которые сформировали его как актера.

В список попали работы режиссеров Кристофера Нолана, Стивена Спилберга и Стэнли Кубрика. Лучшим у Спилберга Ди Каприо считает ленту «Челюсти». У Нолана обладатель «Оскара» любит «Темного рыцаря». У Кубрика актер выделяет картину «2001 год: Космическая одиссея».

26 сентября вышел новый фильм с Леонардо — «Битва за битвой». В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.

Актер также готовится к съемкам в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью». В нем он снимется вместе с Дженнифер Лоуренс.

Картина будет основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету семейная пара отправляется в заснеженный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно супруги начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.

Для Скорсезе и Ди Каприо это станет новой совместной работой в духе «Острова проклятых». Съемки фильма стартуют в январе. Актер признался, что Мартин Скорсезе посоветовал ему пересмотреть фильм Альфреда Хичкока «Головокружение» перед началом работы.

