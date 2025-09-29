Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика

Леонардо Ди Каприо дал интервью Collider в честь выхода в прокат «Битвы за битвой» Пола Томаса Андерсона. В нем он назвал три фильма, которые сформировали его как актера.
В список попали работы режиссеров Кристофера Нолана, Стивена Спилберга и Стэнли Кубрика. Лучшим у Спилберга Ди Каприо считает ленту «Челюсти». У Нолана обладатель «Оскара» любит «Темного рыцаря». У Кубрика актер выделяет картину «2001 год: Космическая одиссея».
26 сентября вышел новый фильм с Леонардо — «Битва за битвой». В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.
Актер также готовится к съемкам в новом фильме Мартина Скорсезе «Что происходит ночью». В нем он снимется вместе с Дженнифер Лоуренс.
Картина будет основана на одноименном романе Питера Кэмерона. По сюжету семейная пара отправляется в заснеженный европейский город, чтобы усыновить ребенка, но оказывается в загадочном отеле, полном странных и мистических персонажей. Постепенно супруги начинают терять связь с реальностью и сомневаться в собственной жизни.
Для Скорсезе и Ди Каприо это станет новой совместной работой в духе «Острова проклятых». Съемки фильма стартуют в январе. Актер признался, что Мартин Скорсезе посоветовал ему пересмотреть фильм Альфреда Хичкока «Головокружение» перед началом работы.