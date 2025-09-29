Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве

Okko представил в московском ресторане Canteen обновленную версию бара BarOkko — спецпроекта онлайн-кинотеатра, вдохновленного его оригинальными фильмами и сериалами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.


На презентации проекта гостям представили авторские блюда из меню, фирменный десерт и коктейли, главный из которых — на основе лавандового джина, бузины, лимона, игристого вина и тростникового сиропа. 
 

Блюда придумал шеф-повар Canteen Георгий Кузьмин. Он предложил концепцию салата с тунцом и кенийской фасолью «Дыши легко», тартара из говядины с пармезаном «Открытый бранч», пасты с мясным рагу «Дверь к сердцу мужчины».

Также в меню от Okko и Canteen вошли картофельные пончики с морепродуктами «Лихие крабы» и батат с горчичным айоли «Сказочный фри». Карта будет меняться со сменой сезона: к зиме и весне посетителей ждут новинки.

В BarOkko можно не только поесть, но и интересно провести время. В заведении пройдут тематические вечеринки, квизы, паблик-токи с участием артистов и блогеров, презентации оригинальных проектов Okko, публичные показы и обсуждения. 
 

BarOkko для нас не просто ресторан или гастрономический проект, ― это отражение стратегии Okko, а именно стремления быть еще ближе к нашей аудитории, предлагая нечто большее, чем просто контент. Мы экспериментируем, разрабатываем будущие тренды, а вместе с этим создаем новый уникальный опыт. Уверен, что наш обновленный BarOkko в Canteen станет настоящим комьюнити, местом притяжения для тех, кто любит и ценит качественное кино и сериалы, и где можно будет попробовать наши проекты на вкус. Причем в самом прямом смысле
Сергей Костров
Директор по маркетингу Okko
