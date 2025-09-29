Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве

Okko представил в московском ресторане Canteen обновленную версию бара BarOkko — спецпроекта онлайн-кинотеатра, вдохновленного его оригинальными фильмами и сериалами. Об этом «Афише Daily» рассказали представители платформы.
На презентации проекта гостям представили авторские блюда из меню, фирменный десерт и коктейли, главный из которых — на основе лавандового джина, бузины, лимона, игристого вина и тростникового сиропа.
Блюда придумал шеф-повар Canteen Георгий Кузьмин. Он предложил концепцию салата с тунцом и кенийской фасолью «Дыши легко», тартара из говядины с пармезаном «Открытый бранч», пасты с мясным рагу «Дверь к сердцу мужчины».
Также в меню от Okko и Canteen вошли картофельные пончики с морепродуктами «Лихие крабы» и батат с горчичным айоли «Сказочный фри». Карта будет меняться со сменой сезона: к зиме и весне посетителей ждут новинки.
В BarOkko можно не только поесть, но и интересно провести время. В заведении пройдут тематические вечеринки, квизы, паблик-токи с участием артистов и блогеров, презентации оригинальных проектов Okko, публичные показы и обсуждения.