Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве

BarOkko для нас не просто ресторан или гастрономический проект, ― это отражение стратегии Okko, а именно стремления быть еще ближе к нашей аудитории, предлагая нечто большее, чем просто контент. Мы экспериментируем, разрабатываем будущие тренды, а вместе с этим создаем новый уникальный опыт. Уверен, что наш обновленный BarOkko в Canteen станет настоящим комьюнити, местом притяжения для тех, кто любит и ценит качественное кино и сериалы, и где можно будет попробовать наши проекты на вкус. Причем в самом прямом смысле

Сергей Костров Директор по маркетингу Okko