Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж

Китайский пассажир по фамилии Ван во время перелета из Шанхая в Сингапур внезапно вспомнил, что забыл выключить дома газ. Он обратился к экипажу, и он помог предотвратить пожар в квартире. О случае написало издание South China Morning Post.
Командир экипажа принял от Вана домашний адрес и код от умного замка и передал их наземной службе поддержки. Ее сотрудник связался с управляющей компанией, однако его сначала приняли за мошенника. После нескольких звонков в квартиру Вана все же направили специалиста для проверки.
Уже через десять минут авиакомпании перезвонили и сообщили, что в квартире обнаружили кастрюлю с пригоревшими яйцами, а кухня была заполнена густым дымом. Сотрудники управляющей компании выключили газ и открыли окна для проветривания.
Другой необычный случай произошел во время перелета из Кабула в Дели: 13-летний подросток спрятался в шасси самолета и провел так все 90 минут в пути. В аэропорту имени Индиры Ганди пассажира заметили сотрудники и отправили обратно в Кабул.