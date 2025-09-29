Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж

Китайский пассажир по фамилии Ван во время перелета из Шанхая в Сингапур внезапно вспомнил, что забыл выключить дома газ. Он обратился к экипажу, и он помог предотвратить пожар в квартире. О случае написало издание South China Morning Post.

Командир экипажа принял от Вана домашний адрес и код от умного замка и передал их наземной службе поддержки. Ее сотрудник связался с управляющей компанией, однако его сначала приняли за мошенника. После нескольких звонков в квартиру Вана все же направили специалиста для проверки.

Уже через десять минут авиакомпании перезвонили и сообщили, что в квартире обнаружили кастрюлю с пригоревшими яйцами, а кухня была заполнена густым дымом. Сотрудники управляющей компании выключили газ и открыли окна для проветривания.

Другой необычный случай произошел во время перелета из Кабула в Дели: 13-летний подросток спрятался в шасси самолета и провел так все 90 минут в пути. В аэропорту имени Индиры Ганди пассажира заметили сотрудники и отправили обратно в Кабул.

