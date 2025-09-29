Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»

Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»

Фото: Columbia Pictures

Эндрю Гарфилд не повторит роль соучредителя Facebook* Эдуардо Саверина в продолжении  фильма «Социальная сеть», который получил название «Социальная сеть: Расчет». Об этом актер рассказал журналу IndieWire  на Нью-Йоркском кинофестивале.

«Меня не будет в сиквеле. Эдуардо [Саверин] сейчас в Сингапуре, отлично проводит время», — сказал он.

Разорвав отношения с основателем Facebook Марком Цукербергом, Саверин эмигрировал в Сингапур в 2009 году. В 2011 году он отказался от американского гражданства, спровоцировав скандал. Некоторые считали, что Саверин сделал это, чтобы не платить налоги, но тот отрицал это. Саверин говорил, что переехал, потому что ему просто интересно было пожить и поработать в Сингапуре.

Продолжение фильма «Социальная сеть» выйдет в прокат 9 октября 2026 года.  Sony Pictures подтвердила, что главные роли в картине исполнят Майки Мэдисон  («Анора», «Однажды… в Голливуде»), обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джереми Аллен Уайт («Медведь»), номинант на премии «Эмми» и «Грэмми» Билл Берр («Три старика»), номинант на премию «Оскар» Джереми Стронг («Ученик», «Наследники»). Последний, как и предполагалось, сыграет Марка Цукерберга.

Фильм 2010 года рассказывает о создании Facebook. Картина Соркина будет не прямым продолжением, а дополнением к нему. Она будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году. Журналисты раскрыли, что Meta** осознанно негативно влияла на пользователей-подростков и дезинформировала их.

Режиссером сиквела «Социальной сети» станет Аарон Соркин, сценарист оригинального фильма. Съемки начнутся уже в октябре.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

** Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

Расскажите друзьям