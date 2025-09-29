Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»

Разорвав отношения с основателем Facebook Марком Цукербергом, Саверин эмигрировал в Сингапур в 2009 году. В 2011 году он отказался от американского гражданства, спровоцировав скандал. Некоторые считали, что Саверин сделал это, чтобы не платить налоги, но тот отрицал это. Саверин говорил, что переехал, потому что ему просто интересно было пожить и поработать в Сингапуре.