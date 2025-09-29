Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»

Эндрю Гарфилд не повторит роль соучредителя Facebook* Эдуардо Саверина в продолжении фильма «Социальная сеть», который получил название «Социальная сеть: Расчет». Об этом актер рассказал журналу IndieWire на Нью-Йоркском кинофестивале.
«Меня не будет в сиквеле. Эдуардо [Саверин] сейчас в Сингапуре, отлично проводит время», — сказал он.
Разорвав отношения с основателем Facebook Марком Цукербергом, Саверин эмигрировал в Сингапур в 2009 году. В 2011 году он отказался от американского гражданства, спровоцировав скандал. Некоторые считали, что Саверин сделал это, чтобы не платить налоги, но тот отрицал это. Саверин говорил, что переехал, потому что ему просто интересно было пожить и поработать в Сингапуре.
Продолжение фильма «Социальная сеть» выйдет в прокат 9 октября 2026 года. Sony Pictures подтвердила, что главные роли в картине исполнят Майки Мэдисон («Анора», «Однажды… в Голливуде»), обладатель премий «Золотой глобус» и «Эмми» Джереми Аллен Уайт («Медведь»), номинант на премии «Эмми» и «Грэмми» Билл Берр («Три старика»), номинант на премию «Оскар» Джереми Стронг («Ученик», «Наследники»). Последний, как и предполагалось, сыграет Марка Цукерберга.
Фильм 2010 года рассказывает о создании Facebook. Картина Соркина будет не прямым продолжением, а дополнением к нему. Она будет основана на расследовании «The Facebook Files», опубликованном The Wall Street Journal в 2021 году. Журналисты раскрыли, что Meta** осознанно негативно влияла на пользователей-подростков и дезинформировала их.
Режиссером сиквела «Социальной сети» станет Аарон Соркин, сценарист оригинального фильма. Съемки начнутся уже в октябре.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.