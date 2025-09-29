«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей

25 сентября в «Новом Манеже» прошел камерный вечер «„Афиша“. Эксперты лайфстайла» для ключевых партнеров и рекламодателей компании. Мероприятие прошло совместно с агентством «СберСеллер».
На встрече выступил основатель и фронтмен «Инфекции» Найк Борзов, а нетворкинг прошел под сет DJ Zyomka, или Марины Земки, музыкального продюсера фестиваля «Пикник „Афиши“».
Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров в выступлении отметил, что досуг стал главной эмоциональной валютой современности. «Мы стремились показать, что реклама в „Афише“ — это не инструмент в медиамиксе, а новая глубина коммуникации: не рассказать о себе, а стать частью образа жизни», — пояснил он.
Ключевой темой стали вызовы, стоящие перед индустрией развлечений. По данным, которые привел Сидоров, 87% россиян считают досуг важнейшей частью жизни, но только 15% удовлетворены им. Особенно остро нехватку ярких впечатлений ощущают студенты, молодые женщины и семьи с детьми.
Так, проекты «Афиши» — гиды «Афиши Рестораны», материалы «Афиши Daily» и фестиваль «Пикник „Афиши“» — выступают не просто площадкой для размещения рекламы, но возможностью интегрироваться в культурный код современного горожанина, создать новые впечатления и тренды.