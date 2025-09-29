«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей

Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
«Фонтанка»: «Ленфильм» передадут Петербургу
Disney показала финальный трейлер «Зверополиса-2». Премьера — в ноябре
Более трети россиян едят сладости каждый день
Обновленный BarOkko открылся в ресторане Canteen в Москве
Историческая деревня Зансе-Сханс в Нидерландах станет платной для туристов
Фестиваль Digital Rain в Петербурге посетили 80 тыс. человек
Студия «Союзмультфильм» отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за изображение Чебурашки
В российских кинотеатрах впервые покажут «Человека-слона» Дэвида Линча в честь 45-летия фильма
16-летняя спортсменка из Казахстана победила 13-кратную чемпионку мира по армрестлингу
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню
В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков
Взрослые взрослеют в трейлере «Джея Келли» Ноа Баумбаха
1 октября по всей России включат сирены и громкоговорители
Леонардо Ди Каприо перечислил три любимых фильма у Нолана, Спилберга и Кубрика
Пассажир самолета вспомнил, что не выключил газовую плиту. Его квартиру спас экипаж
Эндрю Гарфилд не появится в сиквеле «Социальной сети»
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп-композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

«Афиша» и «СберСеллер» провели встречу «Эксперты лайфстайла» для партнеров и рекламодателей

Фото: пресс-служба компании «Афиша»

25 сентября в «Новом Манеже» прошел камерный вечер «„Афиша“. Эксперты лайфстайла» для ключевых партнеров и рекламодателей компании. Мероприятие прошло совместно с агентством «СберСеллер».

На встрече выступил основатель и фронтмен «Инфекции» Найк Борзов, а нетворкинг прошел под сет DJ Zyomka, или Марины Земки, музыкального продюсера фестиваля «Пикник „Афиши“».

1/4
Пресс-служба компании «Афиша»
2/4
Пресс-служба компании «Афиша»
3/4
Пресс-служба компании «Афиша»
4/4
Пресс-служба компании «Афиша»

Генеральный директор «Афиши» Евгений Сидоров в выступлении отметил, что досуг стал главной эмоциональной валютой современности. «Мы стремились показать, что реклама в „Афише“ — это не инструмент в медиамиксе, а новая глубина коммуникации: не рассказать о себе, а стать частью образа жизни», — пояснил он.

Ключевой темой стали вызовы, стоящие перед индустрией развлечений. По данным, которые привел Сидоров, 87% россиян считают досуг важнейшей частью жизни, но только 15% удовлетворены им. Особенно остро нехватку ярких впечатлений ощущают студенты, молодые женщины и семьи с детьми.

Так, проекты «Афиши» — гиды «Афиши Рестораны», материалы «Афиши Daily» и фестиваль «Пикник „Афиши“» — выступают не просто площадкой для размещения рекламы, но возможностью интегрироваться в культурный код современного горожанина, создать новые впечатления и тренды.

