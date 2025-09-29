Трамп пообещал ввести пошлины для всех фильмов, снятых за пределами США
Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню

Американская певица Лана Дель Рей спела песню вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню из альбома «Ultraviolence». Об этом написал Rolling Stone.

Артистка встретила инди-группу The Fastest Kids in School возле бара, когда шла за мороженым. Дель Рей так понравились музыканты, что она спросила у них, может ли присоединиться к выступлению. Те, конечно же, согласились.

Видео: fastestkidsinschool

Видео с Дель Рей, поющей на улице калифорнийской Санта-Барбары, завирусилось в сети. Им поделились в том числе The Fastest Kids in School. «Это шоу мы никогда не забудем», — написали участники группы.

«Она просто проходила мимо, когда мы играли ее песню, и спросила жестом, не против ли мы, если она присоединится к нам на сцене. Конечно, мы согласились, и тут у меня голова взорвалась. Она просто „шла за мороженым“», — сказал музыкант Дэн Граймс.

Следующее выступление Дель Рей, уже запланированное и полноценное, состоится 25 октября на благотворительном Harvest Moon в Лейк-Хьюзе, Калифорния.

