Лана Дель Рей выступила вместе с незнакомыми музыкантами, услышав их кавер на свою песню

«Она просто проходила мимо, когда мы играли ее песню, и спросила жестом, не против ли мы, если она присоединится к нам на сцене. Конечно, мы согласились, и тут у меня голова взорвалась. Она просто „шла за мороженым“», — сказал музыкант Дэн Граймс.