В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков

18 колл-центров в Перми, Новосибирске, Томске и Владимире прекратили работу за последнее время из‑за новых правил для маркировки звонков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные ассоциации «Группа 7/89».

Ассоциация, объединяющая компании из 32 городов и отвечающая за 55% телефонных опросов в стране, обратилась к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на ситуацию. Организация утверждает, что новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз.

В обращении объединение указало, что колл-центры в том числе помогают политическим партиям и популяризируют выборы. Ассоциация предупреждает, что новые ограничения могут негативно повлиять на сбор данных о настроениях граждан перед выборами в Госдуму в 2026 году.

С 1 сентября вступили в силу новые правила маркировки звонков. Теперь при вызове абоненту должна передаваться информация о компании или индивидуальном предпринимателе, которые звонят: полное или сокращенное наименование и категория вызова (например, «Банк» или «Доставка»).

Эта услуга предоставляется колл-центрам на платной основе. Практически все операторы сотовой связи ввели оплату за каждый вызов, вне зависимости от его успешности, отмечается в обращении «Группы 7/89». Она предложила запретить взимать плату с социологических компаний за звонки продолжительностью менее трех секунд и попросила не штрафовать за опросы без согласия респондентов. Сам факт принятия звонка с маркировкой «Опрос» можно было бы считать согласием, считают в ассоциации.

