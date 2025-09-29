В России начали закрываться колл-центры из‑за новых правил для звонков

Ассоциация, объединяющая компании из 32 городов и отвечающая за 55% телефонных опросов в стране, обратилась к Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву с просьбой обратить внимание на ситуацию. Организация утверждает, что новые правила обязательной маркировки всех звонков приведут к резкому росту себестоимости телефонных соединений в 5–20 раз.