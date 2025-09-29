Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК

Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней

Фото: Jon Furniss/Getty Images

Британская писательница Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, поддержала в соцсети X пародию на актрису Эмму Уотсон. Об этом написал The Hollywood Reporter.

Роулинг прокомментировала ролик, в котором высмеивается звезда кинофраншизы «Гарри Поттер». «Я здесь ради всех пародий», — написала она. Видео акцентирует внимание на противоречии слов Уотсон о Роулинг в недавнем интервью. 
 

Видео: intel_lady/X

В скетче британская комедиантка Intel Lady предстает в образе Уотсон и говорит, что «никогда не забудет возможности, которые дала» ей Роулинг. «Она увидела нечто особенное во мне и знала, что должна включить меня в свое креативное видение и сделать меня частью этого», — произносит она.

«Я буду всегда благодарна, что она изменила всю траекторию моей жизни. Я никогда не забуду этого, это такая привилегия. В моем сердце всегда будет место для нее и любовь к ней. Я бы надеялась, чтобы она отвечала мне тем же. Но также я стою плечом к плечу с теми, кто хотят ей зла, ненавидят ее и желают ей всего наихудшего в жизни. Эти кажущиеся несовместимыми вещи могут происходить в одно и то же время, вот почему я так люблю этот невероятно разнообразный мир», — продолжает артистка.

Далее она намекает, что Уотсон стремится восстановить связь с Роулинг из-за надежды когда-нибудь поучаствовать в экранизации еще одной книги писательницы. «Я знаю, она все еще пишет. Надеюсь, это когда-нибудь превратится в кинохит, возможно, во франшизу. Может быть, она захочет поработать со мной вновь», — говорит комик.

Уотсон высказалась ранее о разногласиях между ней и Роулинг относительно прав трансгендерных людей. Актриса призналась, как ее расстраивает то, что диалог с писательницей «так и не становится возможным».

Уотсон подчеркнула, что не разделяет взглядов Роулинг, за которые ту неоднократно критиковали. Тем не менее, по словам артистки, она по-прежнему ценит и уважает автора.

«Я очень хочу, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, любили меня, и я надеюсь, что смогу продолжать любить людей, чьи взгляды не совпадают с моими», — сказала она.

Вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал в 2020 году. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».

«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.

Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, — например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.

«Трансгендерные люди — те, кем они себя называют и заслуживают жить без постоянных вопросов и заявлений о том, что они не те, за кого себя выдают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные подписчики знали: я и многие другие люди по всему миру видят вас, уважают и любят такими, какие вы есть», — написала тогда Уотсон.

В 2024 году Роулинг призналась, что не сможет простить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей».

«Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — подчеркнула писательница.

«Афиша Daily» писала о том, как Роулинг объясняла свою позицию и почему назвала себя защитницей ЛГБТК-людей и женщин. Также мы рассказывали и о других скандалах, в которых оказывалась писательница.

Расскажите друзьям