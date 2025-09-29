Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней

Британская писательница Джоан Роулинг, автор романов о Гарри Поттере, поддержала в соцсети X пародию на актрису Эмму Уотсон. Об этом написал The Hollywood Reporter.
Роулинг прокомментировала ролик, в котором высмеивается звезда кинофраншизы «Гарри Поттер». «Я здесь ради всех пародий», — написала она. Видео акцентирует внимание на противоречии слов Уотсон о Роулинг в недавнем интервью.
В скетче британская комедиантка Intel Lady предстает в образе Уотсон и говорит, что «никогда не забудет возможности, которые дала» ей Роулинг. «Она увидела нечто особенное во мне и знала, что должна включить меня в свое креативное видение и сделать меня частью этого», — произносит она.
«Я буду всегда благодарна, что она изменила всю траекторию моей жизни. Я никогда не забуду этого, это такая привилегия. В моем сердце всегда будет место для нее и любовь к ней. Я бы надеялась, чтобы она отвечала мне тем же. Но также я стою плечом к плечу с теми, кто хотят ей зла, ненавидят ее и желают ей всего наихудшего в жизни. Эти кажущиеся несовместимыми вещи могут происходить в одно и то же время, вот почему я так люблю этот невероятно разнообразный мир», — продолжает артистка.
Далее она намекает, что Уотсон стремится восстановить связь с Роулинг из-за надежды когда-нибудь поучаствовать в экранизации еще одной книги писательницы. «Я знаю, она все еще пишет. Надеюсь, это когда-нибудь превратится в кинохит, возможно, во франшизу. Может быть, она захочет поработать со мной вновь», — говорит комик.
Уотсон высказалась ранее о разногласиях между ней и Роулинг относительно прав трансгендерных людей. Актриса призналась, как ее расстраивает то, что диалог с писательницей «так и не становится возможным».
Уотсон подчеркнула, что не разделяет взглядов Роулинг, за которые ту неоднократно критиковали. Тем не менее, по словам артистки, она по-прежнему ценит и уважает автора.
«Я очень хочу, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, любили меня, и я надеюсь, что смогу продолжать любить людей, чьи взгляды не совпадают с моими», — сказала она.
Вокруг Джоан Роулинг разгорелся скандал в 2020 году. Все началось с того, что она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».
«Если половая принадлежность не существует, реалии жизни женщин по всему миру оказываются стерты. Я знаю и люблю транслюдей, но стирание концепции пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать их жизни. Это не ненависть — говорить правду», — заявила Роулинг.
Правозащитная ЛГБТК-организация GLAAD в ответ заявила, что писательница «преднамеренно искажает факты о гендерной идентичности и людях, являющихся трансгендерами». Слова Роулинг не понравились многим знаменитостям, хотя были и те, кто вступился за нее, — например, исполнитель роли Волан-де-Морта Рэйф Файнс и актриса Эванна Линч, которая сыграла Полумну Лавгуд.
«Трансгендерные люди — те, кем они себя называют и заслуживают жить без постоянных вопросов и заявлений о том, что они не те, за кого себя выдают. Я хочу, чтобы мои трансгендерные подписчики знали: я и многие другие люди по всему миру видят вас, уважают и любят такими, какие вы есть», — написала тогда Уотсон.
В 2024 году Роулинг призналась, что не сможет простить Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и других актеров, которые «используют свою известность для поддержки трансгендерного перехода среди детей».
«Знаменитости, которые поддерживают движение, направленное на ущемление прав женщин, завоеванных ими с таким трудом, и которые используют свои платформы для поддержки трансгендерного перехода среди несовершеннолетних, могут приберечь свои извинения для травмированных людей, пожалевших о переходе, и женщин», — подчеркнула писательница.
