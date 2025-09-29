На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
На первоначальный взнос по ипотеке, который нужен для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке, жителю крупного российского города придется отложить в среднем 14 зарплат. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование «ЦИАН.Аналитики».

Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке при покупке готовой однокомнатной квартиры — 20%, сейчас в крупных городах страны это 710 тыс. рублей. В 2024 году на это потребовалось бы 15 зарплат — то есть показатель сократился на 6,7%, добавляет издание. Эксперты констатируют, что небольшой рост доступности связан с тем, что средние зарплаты в последние 12 месяцев росли быстрее, чем цены на жилье: 14% против 7%.

Быстрее всего накопить деньги могут жители промышленных городов, следует из материала. Например, в Новокузнецке на это потребуются 751 тыс. рублей и девять средних зарплат, следует из подсчетов «ЦИАН.Аналитики». Дольше всего нужно копить жителям Сочи. Для формирования первоначального взноса в размере 2,5 млн рублей горожанам потребуется 35 месяцев.

В Москве минимальный первоначальный взнос для покупки однокомнатной квартиры на вторичном рынке сейчас составляет 2,9 млн рублей, в Санкт-Петербурге — 1,9 млн рублей. Для их формирования потребуется в среднем по 20 среднемесячных зарплат.

