На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат

Минимальная сумма первоначального взноса по ипотеке при покупке готовой однокомнатной квартиры — 20%, сейчас в крупных городах страны это 710 тыс. рублей. В 2024 году на это потребовалось бы 15 зарплат — то есть показатель сократился на 6,7%, добавляет издание. Эксперты констатируют, что небольшой рост доступности связан с тем, что средние зарплаты в последние 12 месяцев росли быстрее, чем цены на жилье: 14% против 7%.