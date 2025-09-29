Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции

Песня «Golden» ― саундтрек к анимационному фильму Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов» ― пребывает на первом месте глобального чарта Spotify уже 72 дня подряд, сообщает In Music. Это рекорд среди кей-поп треков.
Предыдущий рекорд принадлежал композиции «Seven» Чонгука, участника бойз-бэнда BTS. Она держалась на первом месте чарта Spotify 71 день подряд.
Абсолютный рекорд платформы остается за песней Леди Гаги и Бруно Марса «Die With a Smile», которая занимала первое место 200 дней.
Ранее «Golden» возглавила чарт Billboard Hot 100 и стала девятой кей-поп-композицией, сделавшей это, и первой, исполненной женщинами. Сейчас «Golden» все еще держит первенство. На пятом месте в Billboard Hot 100 — песня «Soda Pop» вымышленного бойз-бэнда Saja Boys, антагониста «Кей-поп охотниц на демонов».
Танец под песню «Soda Pop» исполнил сербский теннисист Новак Джокович после победы в четвертьфинале US Open. Он объяснил, что таким образом хотел поздравить свою дочку Тару с днем рождения — она фанатка мультфильма.