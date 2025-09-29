Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК

Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер

Фото: пресс-материалы

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Иви представили трейлер фильма «Маша и Медведи». Комедийная сказка для всей семьи снята по мотивам  рассказа Льва Толстого «Три медведя». Премьера в кино состоится 20 ноября 2025 года.

«Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями», — гласит синопсис.

Видео: «Наше кино»

Создатели уделили особое внимание двум ключевым локациям: уютному домику бабушки, где завязывается история, и сказочному дому медведей — полностью деревянному интерьеру с предметами преувеличенных размеров: от гигантского стола до увеличенной посуды. Волшебных героев оживляет современная компьютерная графика — они становятся проводниками девочки Маши в мире лесных испытаний, которые ей предстоит пройти, чтобы снять заклятие с брата.

Главную роль в ленте сыграла Виталия Корниенко (франшиза «Лед», сериал «Тетя Марта»). В фильме также снялись Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.

«Играть в «Маше и Медведях» было особенно интересно: сказку, на которой я выросла, мы увидели под новым углом. Это теплая история о дружбе, взаимопонимании и любви, которая напоминает, что волшебство рядом — стоит лишь его заметить. Надеюсь, что эта история в новом прочтении понравится и детям, и взрослым», — отметила Зоя Бербер.

Режиссер фильма — Антонина Руже («Самый Новый год»). Над сценарием работал автор кассовых суперхитов «Коты Эрмитажа» и «Царевна-лягушка» Василий Ровенский, который выступил еще и продюсером фильма. Генеральный продюсер картины — Максим Рогальский («Летучий корабль»).

Как отмечают создатели, «Маша и Медведи» — это история о семье, дружбе, преданности и любви. Фильм совмещает в себе не только сюжет рассказа Л.Н. Толстого, но и мотивы других популярных русских народных сказок. Съемки картины проходили в Московской и Тверской областях.

