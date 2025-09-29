Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер

Кинокомпания «Наше кино» и онлайн-кинотеатр Иви представили трейлер фильма «Маша и Медведи». Комедийная сказка для всей семьи снята по мотивам рассказа Льва Толстого «Три медведя». Премьера в кино состоится 20 ноября 2025 года.
«Маше предстоит спасти своего брата, который оказался под чарами лесной нечисти и превратился в козленка. Чтобы разрушить страшное проклятие девочке предстоит объединить силы с самыми известными с детства сказочными героями — тремя медведями», — гласит синопсис.
Создатели уделили особое внимание двум ключевым локациям: уютному домику бабушки, где завязывается история, и сказочному дому медведей — полностью деревянному интерьеру с предметами преувеличенных размеров: от гигантского стола до увеличенной посуды. Волшебных героев оживляет современная компьютерная графика — они становятся проводниками девочки Маши в мире лесных испытаний, которые ей предстоит пройти, чтобы снять заклятие с брата.
Главную роль в ленте сыграла Виталия Корниенко (франшиза «Лед», сериал «Тетя Марта»). В фильме также снялись Людмила Артемьева, Зоя Бербер, Снежана Самохина, Михаил Орлов, Артем Гайдуков, Мирон Проворов, Александр Жуков, Павел Подкользин и другие.
«Играть в «Маше и Медведях» было особенно интересно: сказку, на которой я выросла, мы увидели под новым углом. Это теплая история о дружбе, взаимопонимании и любви, которая напоминает, что волшебство рядом — стоит лишь его заметить. Надеюсь, что эта история в новом прочтении понравится и детям, и взрослым», — отметила Зоя Бербер.
Режиссер фильма — Антонина Руже («Самый Новый год»). Над сценарием работал автор кассовых суперхитов «Коты Эрмитажа» и «Царевна-лягушка» Василий Ровенский, который выступил еще и продюсером фильма. Генеральный продюсер картины — Максим Рогальский («Летучий корабль»).
Как отмечают создатели, «Маша и Медведи» — это история о семье, дружбе, преданности и любви. Фильм совмещает в себе не только сюжет рассказа Л.Н. Толстого, но и мотивы других популярных русских народных сказок. Съемки картины проходили в Московской и Тверской областях.