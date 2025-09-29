Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер

«Играть в «Маше и Медведях» было особенно интересно: сказку, на которой я выросла, мы увидели под новым углом. Это теплая история о дружбе, взаимопонимании и любви, которая напоминает, что волшебство рядом — стоит лишь его заметить. Надеюсь, что эта история в новом прочтении понравится и детям, и взрослым», — отметила Зоя Бербер.