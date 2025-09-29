Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»

Фильм расскажет о вдове из Таиланда Дженджире, которая приезжает на горное плато Сигирия, чтобы развеять прах мужа. «Размытые видения искажают ощущение времени и пространства, погружая героиню в путешествие сквозь разные эпохи. В нем Дженджира превращается в живой портал, связывающий прошлое, настоящее и будущее. Фильм черпает вдохновение из ретроэстетики научно-фантастических лент 1970-х годов», — гласит синопсис.