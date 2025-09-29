Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»

Режиссер Апичатпонг Вирасетакул приступил к работе над фильмом «Прекрасный сон Дженджиры» («Jengira’s Magnificent Dream»). В нем снимется Тильда Суинтон («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»), пишет The Film Stage.
В картине также сыграют Дженджира Понгпас («Синдромы и столетие»), Коннор Джессуп («Американское преступление») и Сакда Кэубуади. Съемки начнутся на Шри-Ланке в феврале 2026 года.
Фильм расскажет о вдове из Таиланда Дженджире, которая приезжает на горное плато Сигирия, чтобы развеять прах мужа. «Размытые видения искажают ощущение времени и пространства, погружая героиню в путешествие сквозь разные эпохи. В нем Дженджира превращается в живой портал, связывающий прошлое, настоящее и будущее. Фильм черпает вдохновение из ретроэстетики научно-фантастических лент 1970-х годов», — гласит синопсис.
Производством фильма занимаются компании Anna Sanders Films (Франция), Burning (Колумбия), Kick the Machine (Таиланд), Baldr Film (Нидерланды), Piano Producciones (Мексика) и Meta Films (Канада). Премьера должна состояться на Каннском кинофестивале в 2027 году.
Суинтон и Вирасетакул уже работали вместе над фильмом «Память». Лента рассказывает о женщине по имени Джессика, которая переезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за своей сестрой, находящейся в состоянии сна. Но неожиданно женщина понимает, что начинает терять покой, ведь ей мешает уснуть похожий на взрыв шум, который слышит только она.
Премьера «Памяти» состоялась в июле 2021 года на Каннском фестивале, где фильм получил приз жюри. Киноленту также выбрали в качестве претендента на «Оскар» в 2022 году от Колумбии в номинации «Лучший международный фильм».