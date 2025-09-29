Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего

Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»

Фото: Walt Disney Pictures

Режиссер Апичатпонг Вирасетакул приступил к работе над фильмом «Прекрасный сон Дженджиры» («Jengira’s Magnificent Dream»). В нем снимется Тильда Суинтон («Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»), пишет The Film Stage.

В картине также сыграют Дженджира Понгпас («Синдромы и столетие»), Коннор Джессуп («Американское преступление») и Сакда Кэубуади. Съемки начнутся на Шри-Ланке в феврале 2026 года.

Фильм расскажет о вдове из Таиланда Дженджире, которая приезжает на горное плато Сигирия, чтобы развеять прах мужа. «Размытые видения искажают ощущение времени и пространства, погружая героиню в путешествие сквозь разные эпохи. В нем Дженджира превращается в живой портал, связывающий прошлое, настоящее и будущее. Фильм черпает вдохновение из ретроэстетики научно-фантастических лент 1970-х годов», — гласит синопсис.

Производством фильма занимаются компании Anna Sanders Films (Франция), Burning (Колумбия), Kick the Machine (Таиланд), Baldr Film (Нидерланды), Piano Producciones (Мексика) и Meta Films (Канада). Премьера должна состояться на Каннском кинофестивале в 2027 году.

Суинтон и Вирасетакул уже работали вместе над фильмом «Память». Лента рассказывает о женщине по имени Джессика, которая переезжает в Колумбию, чтобы ухаживать за своей сестрой, находящейся в состоянии сна. Но неожиданно женщина понимает, что начинает терять покой, ведь ей мешает уснуть похожий на взрыв шум, который слышит только она.

Премьера «Памяти» состоялась в июле 2021 года на Каннском фестивале, где фильм получил приз жюри. Киноленту также выбрали в качестве претендента на «Оскар» в 2022 году от Колумбии в номинации «Лучший международный фильм».

