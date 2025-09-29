Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна

Фото: «Союзмультфильм»

«Кинопоиск» представил новый трейлер полнометражного фильма «Простоквашино» по мотивам знаменитой повести Эдуарда Успенского. Премьера ленты запланирована на 1 января 2026 года.

«Жил-был мальчик по прозвищу Дядя Федор. Он очень любил животных, но его родители и слышать ничего не хотели о том, чтобы в их квартире завелся кто то хвостатый и лохматый. И пришлось Дяде Федору со своими новыми приятелями — котом Матроскиным и верным псом Шариком — отправиться в деревню Простоквашино», — гласит синопсис.

Видео: «Кинопоиск»

Дядю Федора сыграл Роман Панков («Денискины рассказы»), его родителей — Павел Прилучный («Мажор») и Лиза Моряк («Онегин»), почтальона Печкина — Иван Охлобыстин («Интерны»). К своим ролям также вернулись Антон Табаков, голос кота Матроскина — и Павел Деревянко, озвучивший Шарика. Галчонку подарила голос актриса Дарья Блохина.

Режиссер проекта — Сарик Андреасян. Продюсерами стали Гевонд и Сарик Андреасяны, Тина Канделаки, Аркадий Водахов, Марина Разумова и Юлиана Слащева.

Повесть «Дядя Федор, пес и кот» Эдуарда Успенского впервые была опубликована в 1974 году. Это первая книга в цикле произведений о Простоквашино.

Первый мультфильм по серии стал «Трое из Простоквашино» 1978 года. В 1980-м вышло его продолжение «Каникулы в Простоквашино», а в 1984-м — мультфильм «Зима в Простоквашино».

Недавно стало известно, что «Союзмультфильм» экранизирует биографию кота Матроскина. Зрителям расскажут о жизни персонажа до знакомства с дядей Федором. Съемки планируют начать в 2026 году.

