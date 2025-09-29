Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере

Фото: @princeandprincessofwales

Кейт Миддлтон, принц Уильям и трое их детей ― принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта ― появились на съемочной площадке нового сериала HBO по «Гарри Поттеру». Они посетили станцию Хогсмид, которую построили недалеко от дома королевской семьи Forest Lodge в Большом Виндзорском парке, пишет Daily Mail.

«Кейт и дети познакомились с юными актерами и режиссером на съемочной площадке. Съемки там длились всего одну ночь, так что это было поистине волшебно», ― сказал инсайдер.

Визит стал особенным для принца Луи, которому удалось прокатиться на Хогвартс-экспрессе. «Казалось, он был в полном восторге. Мечта большинства детей — прокатиться на Хогвартс-экспрессе», ― рассказал изданию источник на съемочной площадке.

В 2017 году королева Камилла рассказала, что король Чарльз читал книги о Гарри Поттере своим внукам. «Он озучивает персонажи книг и делает это блестяще. У меня так не получается. Я пытаюсь, но актерское мастерство ― не мой конек», ― говорила Камилла.

На прошлой неделе съемочную площадку будущего шоу посетил принц Эндрю вместе с внуками. Персонал, работавший на съемочной площадке, был удивлен увидеть члена королевской семьи, который оказался в центре скандала из-за публикации документов, касающихся покойного осужденного сексуального преступника Джеффри Эпштейна. 

«Было немного странно, что он появился, но было приятно видеть, как прекрасно дети проводят время. Они разглядывали Хогвартс-экспресс, и это было потрясающе», ― отметил источник.

До сих пор в сети продолжают обсуждать кастинг в сериал по «Гарри Поттеру». Недавно известный голливудский инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что на роль Волан-де-Морта в новом сериале по «Гарри Поттеру» прослушиваются не только мужчины, но и женщины. «Вполне возможно, мы увидим женскую версию Волан-де-Морта в сериале», — утверждал источник Рихтмана. Обо всем, что нужно знать о предстоящем проекте НВO, премьера которого ожидается в 2027 году, можно прочитать в материале «Афиши Daily».

