В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж

Студия Xicoia представила первую цифровую актрису Тилли Норвуд — и она привлекла внимание нескольких агентств по подбору талантов в Голливуде. Эта новость возмутила настоящих артистов, в том числе Мелиссу Барреру, сообщил Deadline.
Баррера вместе с еще несколькими своими коллегами призвала бойкотировать компании, которые хотят нанять сгенерированную ИИ актрису. «Как омерзительно», — прокомментировала она идею распространения цифровых артистов.
Звезду «Крика» поддержали Кирси Клемонс («Наркотик»), Дженна Ли Грин («Антитела»), Мара Уилсон («Матильда»), Лукас Гейдж («Белый лотос»), Одесса Адлон («Дожить до рассвета»), Трейс Лисетт («Очевидное»), Тони Колетт («Реинкарнация») и Ральф Айнесон («Ведьма»).
«А как же сотни живых молодых женщин, чьи лица использовали для генерации ее [Тилли Норвуд]? Вы не могли нанять ни одну из них?» — написала в соцсетях Уилсон.
Артисты начали в шутку пытаться испортить репутацию Норвуд. «Это было кошмаром — работать с ней!» — заявил Гейдж. «Она плеснула кофе мне в лицо!» — подыграла Адлон. «Она обошла меня в очереди на ланч однажды и даже не извинилась», — добавила Лисетт.
Xicoia фокусируется на создании ИИ-персонажей для самых разных сфер: от создания фильмов и сериалов до подкастов, тиктока, ютуба, брендовых кампаний и видеоигр, а также для взаимодействия с фанатами. Персонажи компании созданы на основе гибридной модели, сочетающей творческий контроль человека и автономную реакцию ИИ. Они обладают подробными предысториями, уникальными голосами и, как утверждается, полностью раскрытыми личностями.