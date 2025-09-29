В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе

В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж

Студия Xicoia представила первую цифровую актрису Тилли Норвуд — и она привлекла внимание нескольких агентств по подбору талантов в Голливуде. Эта новость возмутила настоящих артистов, в том числе Мелиссу Барреру, сообщил Deadline.

Баррера вместе с еще несколькими своими коллегами призвала бойкотировать компании, которые хотят нанять сгенерированную ИИ актрису. «Как омерзительно», — прокомментировала она идею распространения цифровых артистов.

Звезду «Крика» поддержали Кирси Клемонс («Наркотик»), Дженна Ли Грин («Антитела»), Мара Уилсон («Матильда»), Лукас Гейдж («Белый лотос»), Одесса Адлон («Дожить до рассвета»), Трейс Лисетт («Очевидное»), Тони Колетт («Реинкарнация») и Ральф Айнесон («Ведьма»).

«А как же сотни живых молодых женщин, чьи лица использовали для генерации ее [Тилли Норвуд]? Вы не могли нанять ни одну из них?» — написала в соцсетях Уилсон.

Артисты начали в шутку пытаться испортить репутацию Норвуд. «Это было кошмаром — работать с ней!» — заявил Гейдж. «Она плеснула кофе мне в лицо!» — подыграла Адлон. «Она обошла меня в очереди на ланч однажды и даже не извинилась», — добавила Лисетт.

Xicoia фокусируется на создании ИИ-персонажей для самых разных сфер: от создания фильмов и сериалов до подкастов, тиктока, ютуба, брендовых кампаний и видеоигр, а также для взаимодействия с фанатами. Персонажи компании созданы на основе гибридной модели, сочетающей творческий контроль человека и автономную реакцию ИИ. Они обладают подробными предысториями, уникальными голосами и, как утверждается, полностью раскрытыми личностями. 
 

