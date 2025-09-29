Синоптик: в Москве установится старое бабье лето

На этой неделе москвичей ждет старое бабье лето. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам синоптика, 29 сентября в столице установится сухая погода. Ночью столбики термометров могут опуститься до –2 градусов. Днем метеорологи прогнозируют от 9 до 12 градусов тепла.
«До конца недели обширная область повышенного атмосферного давления будет определять погожие метеоусловия на большей части Русской равнины», ― сказал Тишковец.
Ночью во вторник, среду и четверг вероятны заморозки. Днем воздух прогреется от +8 до +13 градусов.
В конце недели будет облачно. Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, днем потеплеет до 9–14 градусов тепла.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что снегом сейчас покрыто около 30% территории России. При этом в ближайшие дни он не растает из-за холодной погоды. Осадки выпали на севере Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
Ранее в Гидрометцентре России говорили, что среднесуточная температура в Москве в последние дни сентября будет немного ниже климатической нормы. Вероятны заморозки до –4 градусов.