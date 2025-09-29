Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило

Фото: jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес заявила в интервью CBS News Sunday Morning, что развод с Беном Аффлеком — лучшее, что с ней происходило. Об этом написал Entertainment Weekly.

Артистка призналась, что расставание с четвертым мужем в конечном итоге помогло ей. «Это изменило меня. Хотя нет, не изменило — это помогло мне вырасти так, как мне было нужно», — подчеркнула она.

«Трудные времена — это уроки, и это нужно понять. Нужно понять. И как только это понимаешь, все становится немного светлее. И ты действительно можешь летать», — поделилась Лопес.

Актриса отметила, что сейчас она чувствует себя гораздо лучше, будто умеет летать. «И мне хочется взлететь еще выше. Хочу увидеть больше. Хочу сделать больше», — рассказала она.

Разрыв с Аффлеком осложнил для Лопес работу над фильмом «Поцелуй женщины-паука», в котором артистка сыграла главную роль. Аффлек, а также его лучший друг Мэтт Деймон выступали исполнительными продюсерами картины.

«Это было действительно тяжелое время. Каждый момент на съемочной площадке, каждый миг, когда я играла эту роль, я была так счастлива. А потом, дома, все было не так здорово. И я думала: „Как мне с этим смириться?“» — вспоминала Лопес.

Съемки «Поцелуя женщины-паука», экранизации бродвейского мюзикла 1994 года, завершились в июне 2024 года. Спустя два месяца Лопес и Аффлек объявили о расставании. Для пары это был уже второй разрыв: актеры познакомились еще в 2002 году и встречались вплоть до 2004 года, объявив о помолвке, но так и не поженившись тогда. Они вновь вступили в отношения в 2021 году и сыграли свадьбу летом 2022-го.

«Поцелуй женщины-паука» рассказывает о политзаключенном Валентине, оказывающемся в одной камере с человеком по имени Молина. Вскоре между мужчинами зарождается необычная связь, освобождающая их от тягот жизни. Фильм выйдет в прокат в октябре. 

