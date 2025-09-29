Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе

Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием

Фото: Getty Images

Американская актриса Кармен Электра, звезда сериала «Спасатели Малибу», готова вернуться к своей роли в перезагрузке шоу с одним условием. О нем она рассказала TMZ.

Электра призналась, что уже обсуждает возможное появление в новом проекте. Она хотела бы поучаствовать в нем, если ей не придется работать в океане.

«Я обожаю быть у океана. Но работать в нем — это другое. Когда ты работаешь в океане, это очень сложно», — рассказала артистка.

Она добавила, что не прочь появиться вновь в культовом красном купальнике на пляже и даже сняться в характерных для оригинального шоу слоумоушен-кадрах.

«Я бы могла это сделать, и я все еще хорошо выгляжу в купальнике. Это не проблема. Но вода… Может, я могла бы быть капитаном?» — заявила Электра.

Телеканал Fox выпустит ребут сериала «Спасатели Малибу» в сезоне 2026/2027 года. Исполнительными продюсерами перезапуска будут создатели оригинального шоу. Ребут, как ожидается, сохранит все фирменные элементы оригинала, но главные роли в нем исполнят новые артисты. Действие развернется в современности.

Оригинальный сериал дебютировал на NBC в 1989 году и просуществовал 11 сезонов. В главных ролях снялись Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон, Ясмин Блит, Николь Эггерт, Давид Шарве, Кармен Электра и Джейсон Момоа.

Расскажите друзьям