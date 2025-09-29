Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием

Американская актриса Кармен Электра, звезда сериала «Спасатели Малибу», готова вернуться к своей роли в перезагрузке шоу с одним условием. О нем она рассказала TMZ.
Электра призналась, что уже обсуждает возможное появление в новом проекте. Она хотела бы поучаствовать в нем, если ей не придется работать в океане.
«Я обожаю быть у океана. Но работать в нем — это другое. Когда ты работаешь в океане, это очень сложно», — рассказала артистка.
Она добавила, что не прочь появиться вновь в культовом красном купальнике на пляже и даже сняться в характерных для оригинального шоу слоумоушен-кадрах.
«Я бы могла это сделать, и я все еще хорошо выгляжу в купальнике. Это не проблема. Но вода… Может, я могла бы быть капитаном?» — заявила Электра.
Телеканал Fox выпустит ребут сериала «Спасатели Малибу» в сезоне 2026/2027 года. Исполнительными продюсерами перезапуска будут создатели оригинального шоу. Ребут, как ожидается, сохранит все фирменные элементы оригинала, но главные роли в нем исполнят новые артисты. Действие развернется в современности.
Оригинальный сериал дебютировал на NBC в 1989 году и просуществовал 11 сезонов. В главных ролях снялись Дэвид Хассельхофф, Памела Андерсон, Ясмин Блит, Николь Эггерт, Давид Шарве, Кармен Электра и Джейсон Момоа.