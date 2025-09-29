Bad Bunny выступит на Супербоуле

Пуэрториканский музыкант Bad Bunny станет хедлайнером Супербоула. Он сыграет в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги — одного из крупнейших спортивных событий в мире, сообщил Hypebeast.
Супербоул состоится 8 февраля 2026 года на стадионе Levi’s в Санта-Кларе, Калифорния. Bad Bunny пообещал посвятить шоу своим соотечественникам.
«То, что я чувствую, выходит за рамки моего понимания. Это для тех, кто был до меня и пробежал бесчисленное количество ярдов, чтобы я смог выйти и сделать тачдаун… Это для моего народа, моей культуры и нашей истории», — написал он в соцсети X.
Ранее в перерыве шоу выступали Ашер, Рианна, Бейонсе, Майкл Джексон и другие артисты первой величины. В 2025 году на Супербоуле устроил шоу Кендрик Ламар: он появился на сцене в сопровождении SZA, Сэмюэля Л.Джексона, Серены Уильямс и Мастарда.