Bad Bunny выступит на Супербоуле

«То, что я чувствую, выходит за рамки моего понимания. Это для тех, кто был до меня и пробежал бесчисленное количество ярдов, чтобы я смог выйти и сделать тачдаун… Это для моего народа, моей культуры и нашей истории», — написал он в соцсети X.

