Bad Bunny выступит на Супербоуле

Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах

Bad Bunny выступит на Супербоуле

Фото: badbunnypr

Пуэрториканский музыкант Bad Bunny станет хедлайнером Супербоула. Он сыграет в перерыве финального матча Национальной футбольной лиги — одного из крупнейших спортивных событий в мире, сообщил Hypebeast.

Супербоул состоится 8 февраля 2026 года на стадионе Levi’s в Санта-Кларе, Калифорния. Bad Bunny пообещал посвятить шоу своим соотечественникам.

«То, что я чувствую, выходит за рамки моего понимания. Это для тех, кто был до меня и пробежал бесчисленное количество ярдов, чтобы я смог выйти и сделать тачдаун… Это для моего народа, моей культуры и нашей истории», — написал он в соцсети X.
 

Ранее в перерыве шоу выступали Ашер, Рианна, Бейонсе, Майкл Джексон и другие артисты первой величины. В 2025 году на Супербоуле устроил шоу Кендрик Ламар: он появился на сцене в сопровождении  SZA, Сэмюэля Л.Джексона, Серены Уильямс и Мастарда.

Расскажите друзьям