Американский рэпер Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпийских игр — на этот раз зимних. Он будет работать на телеканале NBCUniversal и стриминговом сервисе Peacock во время Олимпиады в Милане в 2026 году, сообщил The Hollywood Reporter.
На грядущем турнире Снуп Догг будет вести рубрику «Лучшие хиты Снупа». Предполагается, что он не только поделится своим мнением о состязаниях атлетов, но и расскажет о культуре региона, где развернется Олимпиада.
«Мировая мегазвезда исследует северную Италию: от оживленных улиц Милана до захватывающих дух Доломитовых Альп — и поделится своим уникальным видением ситуации со зрителями во время трансляций зимних Олимпийских игр на канале NBCUniversal в прайм-тайм», — заявил NBCUniversal.
Сам рэпер признался, что с нетерпением ждет поездки на Олимпиаду. Он пообещал, что зрители увидят в эфире «двойной гангстерский дуэт» — его и телеведущего Майка Тирико.
«Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я люблю спорт, объединяю людей и дарю им радость. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, маску, коньки (и обязательно буду в зимней одежде)», — сказал артист.
Снуп Догг ранее уже был спецкорреспондентом на летних Играх в Париже в 2024 году. Он освещал спортивные соревнования также вместе с Тирико. Ролики с Олимпиады с участием рэпера стали вирусными.
«Наш посол счастья возвращается! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как этот парень из Лонг-Бич справится со снегом и льдом Италии на своих первых зимних Олимпийских играх. В Париже Снуп усилил радость летних Олимпийских игр: тренируясь со спортсменами, с волнением наблюдая за их выступлениями вместе с семьями и подбадривая их. Он наладил контакт со зрителями так, как мы никогда раньше не видели, и теперь он готов вернуться в качестве самого ярого болельщика сборной США», — прокомментировала исполнительный продюсер NBC Olympics Молли Соломон.