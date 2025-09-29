Синоптик: в Москве установится старое бабье лето
Джоан Роулинг поддержала пародию на Эмму Уотсон, желающую примирения с ней
Киносказка «Маша и Медведи» получила первый трейлер
На первоначальный взнос по ипотеке россиянам потребуется около 14 зарплат
Песня «Golden» держится на первом месте чарта Spotify уже 72 дня. Это рекорд для кей-поп композиции
В Голливуде появилась первая ИИ-актриса. Против нее ополчились Мелисса Баррера и Лукас Гейдж
Тильда Суинтон снимется в новом фильме Апичатпонга Вирасетакула «Прекрасный сон Дженджиры»
Дженнифер Лопес заявила, что развод с Беном Аффлеком — это лучшее, что с ней происходило
Иван Охлобыстин в роли почтальона Печкина в новом трейлере «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Кейт Миддлтон и принц Уильям c детьми посетили съемочную площадку сериала о Гарри Поттере
Кармен Электра снимется в ребуте «Спасателей Малибу» с одним условием
В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф
«Коммерсант»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК

Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпиады — на этот раз зимней

Фото: snoopdogg

Американский рэпер Снуп Догг вновь станет обозревателем Олимпийских игр — на этот раз зимних. Он будет работать на телеканале NBCUniversal и стриминговом сервисе Peacock во время Олимпиады в Милане в 2026 году, сообщил The Hollywood Reporter.

На грядущем турнире Снуп Догг будет вести рубрику «Лучшие хиты Снупа». Предполагается, что он не только поделится своим мнением о состязаниях атлетов, но и расскажет о культуре региона, где развернется Олимпиада.

«Мировая мегазвезда исследует северную Италию: от оживленных улиц Милана до захватывающих дух Доломитовых Альп — и поделится своим уникальным видением ситуации со зрителями во время трансляций зимних Олимпийских игр на канале NBCUniversal в прайм-тайм», — заявил NBCUniversal.

Сам рэпер признался, что с нетерпением ждет поездки на Олимпиаду. Он пообещал, что зрители увидят в эфире «двойной гангстерский дуэт» — его и телеведущего Майка Тирико.

«Олимпиада — это самая большая сцена в мире, и, как всем известно, я люблю спорт, объединяю людей и дарю им радость. Я возьму с собой свои пуховики, зимние штаны, маску, коньки (и обязательно буду в зимней одежде)», — сказал артист.

Снуп Догг ранее уже был спецкорреспондентом на летних Играх в Париже в 2024 году. Он освещал спортивные соревнования также вместе с Тирико. Ролики с Олимпиады с участием рэпера стали вирусными.

«Наш посол счастья возвращается! Мы с нетерпением ждем возможности увидеть, как этот парень из Лонг-Бич справится со снегом и льдом Италии на своих первых зимних Олимпийских играх. В Париже Снуп усилил радость летних Олимпийских игр: тренируясь со спортсменами, с волнением наблюдая за их выступлениями вместе с семьями и подбадривая их. Он наладил контакт со зрителями так, как мы никогда раньше не видели, и теперь он готов вернуться в качестве самого ярого болельщика сборной США», — прокомментировала исполнительный продюсер NBC Olympics Молли Соломон. 

