В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
«Коммерсантъ»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет

В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф

Фото: Getty Images

В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф, пишет The Guardian.

Они были написаны в 1907 году — почти за десять лет до выхода первого романа писательницы. Истории представляют собой цикл рассказов Вулф под названием «Life of Violet» — сатирическую биографию ее подруги, Мэри Вайолет Дикинсон.

Записи нашла исследовательница творчества Вирджинии, Урмила Сешагири. Их опубликуют в октябре в издательстве Princeton University Press.

Вирджиния Вулф (1882 — 1941) — английская писательница, литературный критик и феминистка первой половины XX века. Среди ее наиболее известных работ — «Миссис Дэллоуэй», «Своя комната», «Орландо», «На маяк», «По морю прочь».

Недавно современный автор, Салли Руни, не смогла получить литературную премию в Великобритании, опасаясь ареста за поддержку Palestine Action. В июне британское правительство признало эту организацию террористической.

