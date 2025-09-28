В Великобритании обнаружили три неизданных рассказа Вирджинии Вулф, пишет The Guardian.
Они были написаны в 1907 году — почти за десять лет до выхода первого романа писательницы. Истории представляют собой цикл рассказов Вулф под названием «Life of Violet» — сатирическую биографию ее подруги, Мэри Вайолет Дикинсон.
Записи нашла исследовательница творчества Вирджинии, Урмила Сешагири. Их опубликуют в октябре в издательстве Princeton University Press.
Вирджиния Вулф (1882 — 1941) — английская писательница, литературный критик и феминистка первой половины XX века. Среди ее наиболее известных работ — «Миссис Дэллоуэй», «Своя комната», «Орландо», «На маяк», «По морю прочь».
