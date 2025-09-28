Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
У истории семьи Гуччи появится новая экранизация

Фото: Laurent MAOUS/Getty Images

Итальянская телекомпания Sky анонсировала сериал об истории семьи Гуччи, пишет Variety. Съемки начнутся весной 2026 года.

Режиссером шестисерийного проекта под названием «Гуччи: Игра окончена» станет Габриэле Муччино, который снял фильм с Уиллом Смитом в главной роли «В погоне за счастьем» и множество итальянских кино- и телехитов.

Сценарий основан на мемуарах Аллегры, дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани. Его снимут спустя четыре года после того, как «Дом Гуччи» Ридли Скотта вызвал гнев членов семьи, отмечает Variety. «Мы представим итальянскую точку зрения на „Дом Гуччи“ глазами Аллегры», — сказал Нильс Хартманн, исполнительный директор Sky Studios.

«Дом Гуччи» Ридли Скотта вышел на экраны в декабре 2021 года. Драма рассказывает об убийстве Маурицио в 1995 году. Он был застрелен у своего офиса, а виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани, после чего она провела в тюрьме 18 лет.

