У истории семьи Гуччи появится новая экранизация

Итальянская телекомпания Sky анонсировала сериал об истории семьи Гуччи, пишет Variety. Съемки начнутся весной 2026 года.
Режиссером шестисерийного проекта под названием «Гуччи: Игра окончена» станет Габриэле Муччино, который снял фильм с Уиллом Смитом в главной роли «В погоне за счастьем» и множество итальянских кино- и телехитов.
Сценарий основан на мемуарах Аллегры, дочери Маурицио Гуччи и Патриции Реджани. Его снимут спустя четыре года после того, как «Дом Гуччи» Ридли Скотта вызвал гнев членов семьи, отмечает Variety. «Мы представим итальянскую точку зрения на „Дом Гуччи“ глазами Аллегры», — сказал Нильс Хартманн, исполнительный директор Sky Studios.
«Дом Гуччи» Ридли Скотта вышел на экраны в декабре 2021 года. Драма рассказывает об убийстве Маурицио в 1995 году. Он был застрелен у своего офиса, а виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани, после чего она провела в тюрьме 18 лет.