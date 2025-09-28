У истории семьи Гуччи появится новая экранизация

«Дом Гуччи» Ридли Скотта вышел на экраны в декабре 2021 года. Драма рассказывает об убийстве Маурицио в 1995 году. Он был застрелен у своего офиса, а виновной в заказном убийстве признали его жену Патрицию Реджани, после чего она провела в тюрьме 18 лет.