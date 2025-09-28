«Коммерсантъ»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»

«Коммерсантъ»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»

Фото: vk.com/wildberries_shop

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» может перейти под контроль ООО РВБ — объединенной компании Wildberries & Russ, пишет «Коммерсантъ».

Стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но по факту договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд рублей, утверждает издание. Договоренность уже достигнута, добавляют источники.

В пресс-службах Wildberries и «Рив Гош» на вопросы издания не ответили, отослав к разосланному 26 сентября пресс-релизу. В нем компании объявили о стратегическом партнерстве: 252 магазина торговой сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries.

«Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Сеть специализируется на продаже премиальной парфюмерии и косметики. Сейчас у нее более 250 магазинов в 88 городах России.

