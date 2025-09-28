«Коммерсантъ»: Wildberries & Russ может стать владельцем «Рив Гош»

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» может перейти под контроль ООО РВБ — объединенной компании Wildberries & Russ, пишет «Коммерсантъ».
Стороны объявили о заключении стратегического партнерства, но по факту договорились о передаче прав на бизнес стоимостью 5–6 млрд рублей, утверждает издание. Договоренность уже достигнута, добавляют источники.
В пресс-службах Wildberries и «Рив Гош» на вопросы издания не ответили, отослав к разосланному 26 сентября пресс-релизу. В нем компании объявили о стратегическом партнерстве: 252 магазина торговой сети подключились к сервису маркетплейса по самовывозу товаров. Взамен ритейлер получил собственный раздел в каталоге Wildberries.
«Рив Гош» основана в 1995 году бывшими супругами Павлом и Ларисой Карабань. Сеть специализируется на продаже премиальной парфюмерии и косметики. Сейчас у нее более 250 магазинов в 88 городах России.