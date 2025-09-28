Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию

Фото: Timothy Hiatt/Getty Images

Режиссер Дженнифер Линч в подкасте платформы Mubi поделилась, что незадолго до смерти ее отец Дэвид Линч, режиссер культовых «Малхолланд Драйв» и «Шоссе в никуда», попросил ее снять фильм по его сценарию. На новость обратил внимание World of Reel.

Линч призналась: «Я была потрясена и тронута тем, что он передал бы мне этот сценарий и что он думал, что я смогу создать из него что-то прекрасное». По ее словам, удивление дочери шокировало Дэвида.

В январе состоялась премьера медицинской драмы Дженнифер «Ватсон», разворачивающейся вокруг Джона Ватсона из повестей и рассказов Артура Конан Дойля. Линч режиссировала отдельные эпизоды сериалов «Ходячие мертвецы», «Американская история ужасов», «9-1-1», «Агенты „Щ.И.Т.“ и других.

Отец и дочь уже работали вместе: Дженнифер написала роман «Тайный дневник Лоры Палмер», который был опубликован после показа на ТВ первого сезона сериала «Твин Пикс». В книге описываются события 1984–1989 годов, начиная с 12-летнего возраста героини.

Недавно Лос-Анджелесе выставили на продажу комплекс из трех домов, принадлежавших Дэвиду Линчу. В одном режиссер жил на протяжении 35 лет, во втором расположилась штаб-квартира его кинокомпании Asymmetrical Productions, в третьем находились монтажная и кинозал. 

