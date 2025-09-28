Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы

В преддверии премьеры хоррора «Глазами пса» исполнитель главной роли — собака по имени Инди — посетил голливудскую Аллею славы. Он сфотографировался с тремя звездами собак-актеров.
«Инди вышел на Голливудский бульвар, чтобы почтить наследие великих актеров-собак, своих предшественников», — гласит подпись к фото. Среди звезд, которые посетил Инди, — плиты колли Лесси и немецких овчарок Рин Тин Тина и Стронгхарта. На Аллее славы есть звезды и других вымышленных персонажей: Манчкина, Годзиллы, лягушонка Кермит и Большой Птицы.
Премьера фильма ужасов «Глазами пса» (в оригинале — «Хороший мальчик») назначена на 16 октября. Сюжет картины разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека, несмотря на опасность.
Главную роль исполнил Инди — пес режиссера Бена Леонберга и продюсера Кари Фишер. Создатели сознательно отказались от CGI, чтобы сделать игру максимально естественной. Многие сцены сняты с высоты собачьего роста, камера следует за шагами лап Инди. Производство фильма заняло 400 дней, поскольку Инди — недрессированная актерская собака. Леонберг признался, что все процессы были выстроены вокруг пса и его нужд.