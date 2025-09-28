Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Дженнифер Линч рассказала, что незадолго до смерти отец попросил ее снять фильм по его сценарию
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»

Пес Инди из фильма «Глазами пса» прогулялся по собачим звездам на Аллее славы

В преддверии премьеры хоррора «Глазами пса» исполнитель главной роли — собака по имени Инди — посетил голливудскую Аллею славы. Он сфотографировался с тремя звездами собак-актеров.

«Инди вышел на Голливудский бульвар, чтобы почтить наследие великих актеров-собак, своих предшественников», — гласит подпись к фото. Среди звезд, которые посетил Инди, — плиты колли Лесси и немецких овчарок Рин Тин Тина и Стронгхарта. На Аллее славы есть звезды и других вымышленных персонажей: Манчкина, Годзиллы, лягушонка Кермит и Большой Птицы.

Премьера фильма ужасов «Глазами пса» (в оригинале — «Хороший мальчик») назначена на 16 октября. Сюжет картины разворачивается вокруг Тодда (Шейн Дженсен), который после смерти дедушки (Ларри Фессенден) переезжает в его старый загородный дом вместе с псом Инди. По слухам, в здании водятся привидения, но Тодд не обращает на них внимания. Потусторонних существ начинает замечать его пес и решает защитить человека, несмотря на опасность.

Главную роль исполнил Инди — пес режиссера Бена Леонберга и продюсера Кари Фишер. Создатели сознательно отказались от CGI, чтобы сделать игру максимально естественной. Многие сцены сняты с высоты собачьего роста, камера следует за шагами лап Инди. Производство фильма заняло 400 дней, поскольку Инди — недрессированная актерская собака. Леонберг признался, что все процессы были выстроены вокруг пса и его нужд.

