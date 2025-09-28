В Татарстане появится «деревня хоббитов» со спа и озерами

Помимо домов, встроенных в холмы, посетители смогут остановиться в семейных коттеджах или апартаментах. Общая площадь территории — более 40 гектаров. На ней расположатся рестораны, кафе, детские площадки и спа-зона с баней и открытым подогреваемым бассейном.