В Татарстане появится «деревня хоббитов» со спа и озерами

Фото: Тенгре/Татар Информ

В 36 километрах от Казани, недалеко от села Альдермыш построят «деревню хоббитов», вдохновленную архитектурой фэнтезийной вселенной Джона Рональда Толкина. Она станет частью экокомплекса «Тенгре». Об этом написало издание «Татар Информ».

Помимо домов, встроенных в холмы, посетители смогут остановиться в семейных коттеджах или апартаментах. Общая площадь территории — более 40 гектаров. На ней расположатся рестораны, кафе, детские площадки и спа-зона с баней и открытым подогреваемым бассейном.

Одной из ключевых особенностей комплекса станет полный отказ от автомобилей. Для перемещения по территории будут использоваться электрокары.

Проект представил бизнесмен Марсель Зариповов на инвестиционном совете в Высокогорском районе. Объем инвестиций в создание комплекса составит 450 млн рублей. Старт строительства ожидается в ближайшее время.

Ранее сервис планирования путешествий OneTwoTrip выяснил, что Казань относится к главным зумерским направлениям внутреннего туризма, 22,1% заказов в этом городе приходятся на молодежь 18–27 лет. В топ также вошли: Архангельск (23,4%), Назрань (22,9%), Санкт-Петербург (22,6%) и Улан-Удэ (21,1%).

