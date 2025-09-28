Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Ученые: прочные социальные связи замедляют старение

Фото: Sven Mieke/Unsplash

Прочные социальные связи на протяжении всей жизни человека связаны с замедлением темпов биологического старения, выяснили американские исследователи. Статью опубликовали в журнале Brain, Behavior, & Immunity — Health, основные идеи пересказал PsyPost.

Ученые проанализировали информацию о 2117 людей средним возрастом 55 лет. Сначала специалисты рассчитали их кумулятивное социальное преимущество — глубину и широту социальных связей участников на протяжении всей жизни. Учитывались четыре ключевых аспекта: теплота и поддержка родителей в детстве, ощущение связи с местным сообществом, участие в религиозных или духовных общинах, эмоциональная поддержка со стороны друзей и семьи.

Затем эти данные сопоставляли с физиологическими показателями. Ученые рассчитали биологический возраст участников, уровень воспаления в их организме, уровень гормонов — кортизола и катехоламинов.

Люди с более высоким уровнем кумулятивного социального преимущества обладают тенденцией к более медленному биологическому старению. То же самое применимо к иммунной системе: она лучше у тех, кто мог похвастаться более широкими и глубокими социальными контактами.

«Думайте о социальных связях как о пенсионном счете. Чем раньше вы начнете инвестировать и чем последовательнее будете делать взносы, тем выше будет ваша отдача. Наше исследование показывает, что эта отдача не только эмоциональная, но и биологическая. Люди с более богатыми, устойчивыми социальными связями буквально стареют медленнее на клеточном уровне. Хорошо стареть — значит и оставаться здоровым, и оставаться на связи; это неразрывно», — рассказал соавтор исследования Энтони Онг, профессор психологии в Корнеллском университете.

