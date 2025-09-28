Ученые: прочные социальные связи замедляют старение

«Думайте о социальных связях как о пенсионном счете. Чем раньше вы начнете инвестировать и чем последовательнее будете делать взносы, тем выше будет ваша отдача. Наше исследование показывает, что эта отдача не только эмоциональная, но и биологическая. Люди с более богатыми, устойчивыми социальными связями буквально стареют медленнее на клеточном уровне. Хорошо стареть — значит и оставаться здоровым, и оставаться на связи; это неразрывно», — рассказал соавтор исследования Энтони Онг, профессор психологии в Корнеллском университете.