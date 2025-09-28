В России появились мыльные сигареты с ароматом лаванды

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу

В России появились мыльные сигареты с ароматом лаванды

Фото: @bez.privychki

Бренд «Безопасные привычки» выпустил на российский рынок мыльные сигареты. В комплект входит упаковка в виде пачки сигарет, две трубочки для выдувания и мыльный раствор.

По словам создателей, мыльные сигареты позволяют снять стресс и избавиться от зависимости. «Вместо едкого дыма выдыхаете облако пузырей с ароматом лаванды», — написала компания в публикации.

Одного комплекта хватает на 2 часа выдувания пузырей. Мыльный раствор пахнет лавандой и содержит эфирные масла. Стоимость комплекта составляет 576 рублей.

Видео: @bez.privychki

Ранее мыльные сигареты создала японская компания Bubble Cigarettes. Она предлагала более разнообразные варианты дизайна: одни — яркие и разноцветные, а другие отсылали к известным маркам сигарет Camel и Marlboro.

Расскажите друзьям