В России появились мыльные сигареты с ароматом лаванды

Бренд «Безопасные привычки» выпустил на российский рынок мыльные сигареты. В комплект входит упаковка в виде пачки сигарет, две трубочки для выдувания и мыльный раствор.
По словам создателей, мыльные сигареты позволяют снять стресс и избавиться от зависимости. «Вместо едкого дыма выдыхаете облако пузырей с ароматом лаванды», — написала компания в публикации.
Одного комплекта хватает на 2 часа выдувания пузырей. Мыльный раствор пахнет лавандой и содержит эфирные масла. Стоимость комплекта составляет 576 рублей.
Видео: @bez.privychki
Ранее мыльные сигареты создала японская компания Bubble Cigarettes. Она предлагала более разнообразные варианты дизайна: одни — яркие и разноцветные, а другие отсылали к известным маркам сигарет Camel и Marlboro.