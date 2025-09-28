Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года

Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов

Фото: @andrejbargiel

Поляк Анжей Баргель стал первым человеком, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без кислородных баллонов с собой, сообщает The Guardian.

Это восхождение стало для Баргеля третьей попыткой покорить Эверест. Предыдущие две он предпринимал в 2019 и 2022 годах. На этот раз альпинисту потребовалось почти 16 часов, чтобы пройти «зону смерти» — участок выше 8000 метров, на котором кислорода настолько мало, что человеческий организм не может длительное время поддерживать жизнедеятельность.

После покорения вершины Баргель начал спуск. Его маршрут пролегал через ледопад Кхумбу, считающийся одним из самых опасных участков Эвереста.

«Сам штурм вершины был изнурительным и трудным. Я никогда в жизни не проводил так много времени на такой высоте, так что это само по себе было испытанием. Спуск на лыжах с Эвереста без кислорода был мечтой, которая годами росла во мне», — поделился альпинист.

Видео: @andrejbargiel

Эверест покорили около 6000 человек, и лишь 200 из них обошлись без дополнительного кислорода. Баргель — первый, кто осуществил непрерывный спуск на лыжах и без баллонов.

С покорением Эвереста мужчину поздравил даже премьер-министр Польши Дональд Туск. Он написал в соцсетях: «Небо — это предел? Но не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с Эвереста».

