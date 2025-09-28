Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов

Поляк Анжей Баргель стал первым человеком, который поднялся и спустился на лыжах с горы Эверест без кислородных баллонов с собой, сообщает The Guardian.
Это восхождение стало для Баргеля третьей попыткой покорить Эверест. Предыдущие две он предпринимал в 2019 и 2022 годах. На этот раз альпинисту потребовалось почти 16 часов, чтобы пройти «зону смерти» — участок выше 8000 метров, на котором кислорода настолько мало, что человеческий организм не может длительное время поддерживать жизнедеятельность.
После покорения вершины Баргель начал спуск. Его маршрут пролегал через ледопад Кхумбу, считающийся одним из самых опасных участков Эвереста.
«Сам штурм вершины был изнурительным и трудным. Я никогда в жизни не проводил так много времени на такой высоте, так что это само по себе было испытанием. Спуск на лыжах с Эвереста без кислорода был мечтой, которая годами росла во мне», — поделился альпинист.
Эверест покорили около 6000 человек, и лишь 200 из них обошлись без дополнительного кислорода. Баргель — первый, кто осуществил непрерывный спуск на лыжах и без баллонов.
С покорением Эвереста мужчину поздравил даже премьер-министр Польши Дональд Туск. Он написал в соцсетях: «Небо — это предел? Но не для поляков! Анджей Баргель только что спустился на лыжах с Эвереста».