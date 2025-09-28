Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии

В России находятся восемь городов и 350 деревень, в названии которых фигурируют имена. Статистику подготовил Росреестр для РИА «Новости».
В перечень городов вошли: Владимир (Владимирская область), Артем (Приморский край), Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).
Больше всего населенных пунктов с именами в названии в Татарстане — там расположены 39 подобных деревень, сел и поселков. На втором месте Республика Башкортостан, в которой насчитывается 35 деревень и сел с именами в названии, а также город республиканского значения Салават.
Ранее Росреестр признал Александровск-Сахалинский городом с самым длинным названием в России — длиной 25 символов. Самые короткие названия (из двух букв) носят целых 50 населенных пунктов. Причем многие названия совпадают в разных регионах. Например, населенных пунктов с названием Ям в стране 12, Яр — 10, Ик — 4, Ыб — 3.