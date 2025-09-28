Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года

Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии

Фото: Murtts/Unsplash

В России находятся восемь городов и 350 деревень, в названии которых фигурируют имена. Статистику подготовил Росреестр для РИА «Новости».

В перечень городов вошли: Владимир (Владимирская область), Артем (Приморский край), Беслан (Республика Северная Осетия — Алания), Верея (Московская область), Аксай (Ростовская область), Алдан (Республика Саха (Якутия), Салават (Республика Башкортостан) и Тулун (Иркутская область).

Больше всего населенных пунктов с именами в названии в Татарстане — там расположены 39 подобных деревень, сел и поселков. На втором месте Республика Башкортостан, в которой насчитывается 35 деревень и сел с именами в названии, а также город республиканского значения Салават.

Ранее Росреестр признал Александровск-Сахалинский городом с самым длинным названием в России — длиной 25 символов. Самые короткие названия (из двух букв) носят целых 50 населенных пунктов. Причем многие названия совпадают в разных регионах. Например, населенных пунктов с названием Ям в стране 12, Яр — 10, Ик — 4, Ыб — 3.

Расскажите друзьям