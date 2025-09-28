Выпустив в прокат фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, кинокомпания Warner Bros. отпраздновала сбор 4 млрд долларов, сообщает Deadline. В предыдущий раз этой отметки студия достигла еще до пандемии COVID-19, в 2019 году.
Компания добилась такого результата всего с 11 релизами в кинотеатрах. Шесть лет назад той же выручки Warner Bros. достигла с 20 фильмами в прокате. В этом году из 4 млрд около 1,8 млрд пришлись на внутренний рынок, 2,2 — на зарубежный.
Warner Bros. также установила несколько рекордов кассовых сборов — например, впервые с 2009 года стала единственной студией, сразу два фильма которой собрали более 40 млн долларов за выходные. Это сделали «Грешники» Райана Куглера и «Minecraft в кино».
Среди наиболее прибыльных релизов студии: «Minecraft в кино» (957,8 млн долларов), «F1» (624,3 млн), «Супермен» (615,3 млн), «Заклятие-4: Последний обряд» (403,2 млн), «Грешники» (366,6 млн).
Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» рассчитал, что лайв-экшн-версия мультфильма «Лило и Стич» оказалась самым успешным летним пиратским релизом в России. Фильм принес кинотеатрам около 700–800 млн.
В топ-5 также вошли «Как приручить дракона» (420–480 млн), «Minecraft в кино» (300–350 млн), «F1» (280–320 млн) и «Мир Юрского периода: Возрождение» (180–220 млн).