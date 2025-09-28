Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года

Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года

Фото: Warner Bros.

Выпустив в прокат фильм Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой» с Леонардо Ди Каприо, кинокомпания Warner Bros. отпраздновала сбор 4 млрд долларов, сообщает Deadline. В предыдущий раз этой отметки студия достигла еще до пандемии COVID-19, в 2019 году. 

Компания добилась такого результата всего с 11 релизами в кинотеатрах. Шесть лет назад той же выручки Warner Bros. достигла с 20 фильмами в прокате. В этом году из 4 млрд около 1,8 млрд пришлись на внутренний рынок, 2,2 — на зарубежный.

Warner Bros. также установила несколько рекордов кассовых сборов — например, впервые с 2009 года стала единственной студией, сразу два фильма которой собрали более 40 млн долларов за выходные. Это сделали «Грешники» Райана Куглера и «Minecraft в кино».

Среди наиболее прибыльных релизов студии: «Minecraft в кино» (957,8 млн долларов), «F1» (624,3 млн), «Супермен» (615,3 млн), «Заклятие-4: Последний обряд» (403,2 млн), «Грешники» (366,6 млн).

Ранее «Бюллетень кинопрокатчика» рассчитал, что лайв-экшн-версия мультфильма «Лило и Стич» оказалась самым успешным летним пиратским релизом в России. Фильм принес кинотеатрам около 700–800 млн.

В топ-5 также вошли «Как приручить дракона» (420–480 млн), «Minecraft в кино» (300–350 млн), «F1» (280–320 млн) и «Мир Юрского периода: Возрождение» (180–220 млн).

Расскажите друзьям