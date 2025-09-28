The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом

Группа The Neighbourhood установила на улицах Лос Анджелеса колонки с логотипом группы — перевернутым домом, — из которых звучит новая, еще не выпущенная песня. В городе появились постеры с изображением часов и надписью «Вернутся».
Песню, доносившуюся из колонок, поклонники прозвали «Love Bomb». Это же слово появилось в сторис группы. В ней поется: «When we’re all alone // Holding more than hands // Winded collarbones up in smoke again // I know it’s crazy, I know that I’m a fool // I know it’s way too soon to tell you I love // You, you // You, you».
Среди других возможных треков будущего альбома фанаты называют «Besides Ourselves», «Jacket», «Maniac» и «Every Time». Этот список составлен на основе недавних синглов, сниппетов и названий песен, найденных в стриминговых сервисах, авторских обществах (PROs), а также на живых выступлениях и в соцсетях группы. Пока что это лишь предположения, не подтвержденные официально.
На картонных часах, расположенных над охапками белых роз и шоперами The Neighbourhood, часовая стрелка стоит на 10, минутная — на 2. Поклонники предполагают, что это может указывать на дату выхода альбома — 2 октября.
О возвращении после трехлетнего перерыва группа объявила еще в августе. На сегодняшний день The Neighbourhood выпустили пять студийных альбомов. Наибольшую известность коллективу принес хит «Sweater Weather» с их дебютного альбома «I Love You».