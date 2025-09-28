The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом

Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре
Польский альпинист спустился на лыжах с Эвереста без кислородных баллонов
Росреестр подсчитал, что в России есть 8 городов и 350 деревень с именами в названии
Студия Warner Bros. заработала 4 млрд долларов в мировом прокате — впервые с 2019 года
Мерил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане
Финский сериал «Sneakermania» о кроссовочной культуре выйдет в 2026 году
Tame Impala выпустили сингл «Dracula» и анонсировали тур по Европе и Великобритании
У каждого пятого россиянина есть «дождливый» плейлист
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах
Старший брат Галлахеров отрицает обвинения в изнасиловании и сексуализированных домогательствах
В США кровавые убийства в йогурт-кафе были раскрыты спустя 34 года благодаря анализу ДНК
Леонардо Ди Каприо вдохновляется «Головокружением» Хичкока перед съемками в фильме Мартина Скорсезе
Оригинальный состав сериала «Клиника» воссоединился впервые за долгие годы
Россияне перечислили фразы начальников, которые их бесят больше всего
Умерла заслуженная артистка РФ Людмила Гаврилова, известная по сериалу «Глухарь»
Режиссер «Монстров на каникулах» представил тизер анимационного фильма о Черном рыцаре
В США пара использовала LEGO для рассадки на свадьбе
В США рассекретят документы об исчезновении летчицы Амелии Эрхарт, которая пропала 88 лет назад
Звезда сериала «Андор» снимется в новых «Хрониках Нарнии»
Майли Сайрус призналась, что хранит платье с первого свидания с экс-мужем
Инстасамка пообещала подать в суд на стилиста Николая Овечкина из‑за мошенничества
Эйми Лу Вуд появилась в тизере драмеди «Киноклуб»
К 2030 году четверть россиян будут старше 60 лет
Люси Лю сыграет главную роль в сериале «Superfakes»
Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Киллиан Мерфи назвал свой любимый альбом группы «The Beatles»
Глен Пауэлл рассказал, что упустил роль в сериале «Хор». Ее отдали его близкому другу
Сиквел «Социальной сети» выйдет 9 октября 2026 года

The Neighbourhood возвращаются с перерыва и тизерят новый альбом

Фото: The Neighbourhood

Группа The Neighbourhood установила на улицах Лос Анджелеса колонки с логотипом группы — перевернутым домом, — из которых звучит новая, еще не выпущенная песня. В городе появились постеры с изображением часов и надписью «Вернутся».

Песню, доносившуюся из колонок, поклонники прозвали «Love Bomb». Это же слово появилось в сторис группы. В ней поется: «When we’re all alone // Holding more than hands // Winded collarbones up in smoke again // I know it’s crazy, I know that I’m a fool // I know it’s way too soon to tell you I love // You, you // You, you».

Среди других возможных треков будущего альбома фанаты называют «Besides Ourselves», «Jacket», «Maniac» и «Every Time». Этот список составлен на основе недавних синглов, сниппетов и названий песен, найденных в стриминговых сервисах, авторских обществах (PROs), а также на живых выступлениях и в соцсетях группы. Пока что это лишь предположения, не подтвержденные официально.

Видео: @entplus_

На картонных часах, расположенных над охапками белых роз и шоперами The Neighbourhood, часовая стрелка стоит на 10, минутная — на 2. Поклонники предполагают, что это может указывать на дату выхода альбома — 2 октября.

Видео: @thenbhdfiles

О возвращении после трехлетнего перерыва группа объявила еще в августе. На сегодняшний день The Neighbourhood выпустили пять студийных альбомов. Наибольшую известность коллективу принес хит «Sweater Weather» с их дебютного альбома «I Love You».

