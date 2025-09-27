Мэрил Стрип в образе Миранды Пристли появилась на показе Dolce & Gabbana в Милане

В Милане во время показа Dolce & Gabbana Мэрил Стрип вышла в зал в образе своей легендарной героини Миранды Пристли.
Сцена вошла в съемки продолжения фильма «Дьявол носит Prada», премьера которого запланирована на весну следующего года. Актриса была в темных очках и виниловом плаще бренда, а сопровождал ее Стэнли Туччи, вновь играющий арт-директора Найджела.
На протяжении шоу, проходившего под музыку Патти Право, герои обсуждали образы, появлявшиеся на подиуме. В Dolce & Gabbana подтвердили, что эпизод станет частью фильма.
В коллекции весна–лето 2026 показали пижамные костюмы с вышивкой и кристаллами, кружевное белье, жакеты из кожи и брокада, а также аксессуары.
После выхода дизайнеров на поклон Стрип и Туччи проводили за кулисы. На показе также была Анна Винтур, прототип Миранды Пристли, которая наблюдала за моделями с противоположной стороны зала.