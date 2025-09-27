Xzibit вернется в Россию с сольными концертами в декабре

Американский рэпер Xzibit объявил о концертах в Москве и Петербурге, которые пройдут 3 и 4 декабря.
В столице артист выступит на площадке VK Stadium, а в Петербурге — в клубе «А2». «Сегодня мы приехали для участия в фестивале „Уличный драйв“.
Мы вернемся в декабре. Я только что выпустил альбом King Maker — и я очень рад. У нас есть хорошая команда, с которой мы собираемся вернуться. Это прекрасный момент! Мы будем в Москве и Петербурге», — сказал рэпер.
Сегодня, 27 сентября, Xzibit впервые за шесть лет выступил в России. Он дал концерт в «Лужниках» на фестивале «Уличный драйв», где исполнил треки вместе с группой «Кипелов» и исполнителем Xolidayboy.