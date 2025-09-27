Гоша Рубчинский сделал амбассадором своего бренда группу «Тату»
Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах

Фото: Nippon Television Network (NTV)

«Экспонента фильм» 18 декабря выпустит в российский прокат аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки». Картина будет доступна в двух версиях — с субтитрами и в дубляже, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

Мультфильм вышел в 2012 году. По сюжету 19-летняя студентка Хана встречает юношу-волка. У них рождаются двое детей Амэ и Юки. После смерти возлюбленного Хана вынуждена воспитывать их в одиночку. Она переезжает в деревню, где скрывает от окружающих происхождение малышей.

Картина удостоилась нескольких престижных наград. Например, она победила на Sitges Film Festival, получила звание «Лучший анимационный фильм» от Японской киноакадемии и премию Mainichi Film Awards в той же категории.

Недавно в российский прокат вышли еще два аниме. «Летние войны» 2009 года начали показывать в кино с 14 августа. По сюжету компьютерный гений Кэндзи Койсо отправляется на юбилей бабушки с одноклассницей Нацуки, которая неожиданно представляет его своим парнем. В то же время он случайно впускает в сеть искусственный интеллект, грозящий гибелью всему человечеству.  

С 28 августа в кинотеатрах стартовали показы «Призрака в доспехах» 1995 года. Мультфильм основан на одноименной манге Масамунэ Сиро 1989 года. Сюжет разворачивается в 2029 году, когда киборги ходят по улице, а человеческий мозг может быть напрямую подключен к сети.

