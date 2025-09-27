Аниме Мамору Хосоды «Волчьи дети Амэ и Юки» покажут в российских кинотеатрах

Мультфильм вышел в 2012 году. По сюжету 19-летняя студентка Хана встречает юношу-волка. У них рождаются двое детей Амэ и Юки. После смерти возлюбленного Хана вынуждена воспитывать их в одиночку. Она переезжает в деревню, где скрывает от окружающих происхождение малышей.